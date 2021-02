Herrischried vor 2 Stunden

Gemeinde erlässt Kindergartengebühren

Eine gute Nachricht für Eltern mit kleineren Kindern die den Kindergarten in den letzten Monaten wegen den Corona-Bestimmungen nicht besuchen konnten hatte Bürgermeister Christian Dröse in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend parat: „Für die Monate Januar und Februar, werden die Kindergartengebühren komplett erlassen.“