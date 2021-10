von Andreas Böhm

Der Herrischrieder Gemeinderat beschloss mit Wirkung zum 1. Januar 2022 die Neufassung der Kurtaxesatzung. Die Sätze werden moderat erhöht und gelten künftig in gleicher Höhe im Hauptort und in den Teilorten.

Laut Kämmerer Roland Frank gab den Anstoß für die Anpassung der Satzung eine Erhöhung der Sätze für Konus (freie Fahrt für Inhaber der Gästekarte im öffentlichen Nahverkehr). Diese Abgabe stieg von 42 auf 47 Cent. Die Kurtaxe wurde generell in jeder Kategorie um 50 Cent nach oben angepasst. Die bisherigen, unterschiedlichen Sätze im Hauptort und den Ortsteilen fallen weg.

Künftig wird pro Übernachtung für Erwachsene ein Beitrag von zwei Euro mit Konusvorteil erhoben; Jugendliche zahlen einen Euro. Der Aufschlag (45 Cent) wird von Kämmerer Roland Frank als Deckungsbeitrag für den Haushalt gesehen: „Wir haben das Angebot für die Gäste kontinuierlich verbessert; das kostet Geld“.

Der Jahresbeitrag der Pauschalkurtaxe für Zweitwohnungen wurde von bislang 56 Euro auf 81,20 Euro ebenfalls angehoben. Roland Frank begründete die Erhöhung auch damit, dass die letzte, richtige Anpassung der Kurtaxe zuletzt im Jahr 2007 erfolgt sei. Bürgermeister Christian Dröse begrüßte in der Sitzung die Entscheidung, die Kurtaxe in der gesamten Gemeinde einheitlich zu erheben: „Das ist für die Verwaltung technisch ein Riesenvorteil“, so der Rathauschef.

Weitere Änderungen wurden ebenfalls in der Sitzung mehrheitlich befürwortet. Künftig wird die Abgabe schon ab einem Aufenthalt von einer Nacht erhoben; bislang griff die Kurtaxe erst ab der zweiten Übernachtung.

Anspruch auf eine Kurkarte haben künftig auch Gäste, die von der Kurtaxe befreit sind, für die aber für die Übernachtung eine Konus-Zahlung geleistet werden muss.