Der Spaß steht beim Fußballcamp Schlotterbeck im Vordergrund, dennoch wird dabei auch gezielt an der Weiterentwicklung der fußballerischen Fähigkeiten der Nachwuchskicker gearbeitet. So war dies auch bei dessen jüngstem Besuch in Herrischried. Neben Passspiel, Torabschluss, Technik oder Ballführung werden auch koordinative Aspekte wie Rhythmus-, Kopplungs-, Differenzierungs- und Gleichgewichtsfähigkeit sowie Live-Kinetik trainiert. Diese Fähigkeiten sind in jedem Alter wichtig, aber Kinder im Alter von sechs bis zu zwölf Jahren erlernen sie noch überaus leicht. „Kicken tun sie sowieso, aber Gehirntraining und Technik sind sehr wichtig“, ist der ehemalige Bundesligaspieler Niels Schlotterbeck überzeugt. Dies schreibt die SG Hotzenwald in einer Pressemitteilung.

Die Kinder lobten das Catering der Metzgerei Hauber aus Herrischried. Ein Höhepunkt waren die Geschichten, die Nils Schlotterbeck und sein Trainerteam von ihrer eigenen Profikarriere oder von den Neffen Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) und Keven Schlotterbeck (VFL Bochum) erzählten. Es ist eine Freude, zuzusehen, wie viel Spaß die Kinder hier im Camp haben, und das ist auch unser Antrieb, warum wir das durchführen, sagt Stephan Gerspach, Vorsitzender des FC Herrischried, in der Mitteilung.

„Wir haben hier in Herrischried die idealen Voraussetzungen mit unseren beiden Sportplätzen und der direkt danebenliegenden Sporthalle, welche uns im Fall von Dauerregen als Ausweichmöglichkeit dient. Auch wenn wir diese Option noch nie ziehen mussten, da wir immer ideales Fußballwetter hatten, ist es doch beruhigend, einen Plan B zu haben. Hier auch ein Dank an die Gemeinde Herrischried für die Unterstützung. Und auch Niels Schlotterbeck und seinem Trainerteam gefällt es bei uns in Herrischried, weshalb wir auch schon beschlossen haben, das Camp nächsten Sommer wieder durchzuführen“, so Gerspach.