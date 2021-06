von Hans-Jürgen Sackmann

Der Partnerschaftsstein am Herrischrieder Dorfeingang bekommt eine Frischzellenkur. Durch das Engagement von Hubert Matt zusammen mit seinen Helfern und den ortsansässigen Firmen konnte der Platz umgestaltet werden. Wie war es dazu gekommen: Bei seinen abendlichen Spaziergängen beobachtete Hubert Matt, dass der Partnerschaftsstein der Gemeinden Le Castellet und Herrischried am südlichen Ortseingang weder von den Gästen noch von Einheimischen wahrgenommen wird. Der von Fridolin Lohr 1982 gestaltete Stein fristete an der stark frequentierten Hauptstraße ein Schattendasein. Hubert Matt war es ein großes Anliegen, dass dieser Stein wieder besser erkennbar wird. Der Platz sollte neugestaltet und die Beleuchtung instandgesetzt werden.

Mit gemeinschaftlichem Engagement war die Neugestaltung des Platzes rasch geschafft: Astrid Gruber, Barbara Wagner, Annette Schmalzried (alle vom Verschwisterungsverein), Sponsor Hubert Matt mit den Freestylern, Bürgermeister Christian Dröse und das Team von Blumen Helme (von links). | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Beim Bürgermeister Christian Dröse stieß er auf ein offenes Ohr. In Herrischried wird bürgerschaftliches Engagement gepflegt, und schnell fanden sich zahlreiche Mitstreiter und Firmen, die das Vorhaben unterstützten. Den Platz stellt schon immer der Energiedienst zur Verfügung und übernimmt neu zusammen mit der Firma Kohlbrenner die neuen modernen LED-Strahler und bezahlt die Stromrechnung. Der Verschwisterungsverein steuerte die Lavendelpflanzen zur Neugestaltung bei. Hubert Matt selbst spendete den Olivenbaum und die Palme. Die Firma Blumen Helme übernahm das Herrichten des Platzes und die Bepflanzung auf Spendenbasis.

Am Samstag war es soweit. Das Team von Blumen Helme, Hubert Matt und eine Abordnung der Freestyler aus Eishalle gaben Gas. Der Olivenbaum wurde übrigens „mobil“ eingepflanzt, er braucht es im Winter wärmer. Die neuen Glocken von St. Zeno läuteten 11 Uhr, da waren die fleißigen Hände bereits fertig. Vom nahen Rathaus servierte der Bürgermeister zusammen mit seiner Frau Sabine Kaffee und belegte Brötchen. Die Herrischieder Bevölkerung darf auf den Moment gespannt sein, wenn die neue Lichtinstallation eingeschaltet wird und den Verschwisterungsstein abends wieder richtig zur Geltung bringt.