Freizeitangebote werden in Herrischried teurer

Die Einnahmen über die Freizeitangebote in der Gemeinde wie Eissporthalle, Hallenbad, Minigolfanlage und Campingplatz, decken bei weitem nicht den finanziellen Aufwand. Auch leichte Gebührenerhöhungen in diesen Einrichtungen, die vom Gemeinderat am einstimmig beschlossen wurden, sind dabei eher ein Tropfen auf den heißen Stein.