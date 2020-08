von Karin Steinebrunner

In der Kapelle in Hogschür hat Brigitte Sommer als letzte bildende Künstlerin im Görwihler Kultursommer ihren 15 Passagen umfassenden Kreuzweg präsentiert. Dafür hatte sie einen Flyer mitgebracht, in dem sie jeder Station einen kurzen Gedankenimpuls beigab. Bei der Präsentation selbst stellte sie exemplarisch fünf Stationen vor, meditativ begleitet vom Gesang Rosemarie Jensens und dem Harfenspiel von Peter Szczotok.

Ein Bild aus dem Kreuzweg. | Bild: Karin Steinebrunner

Bei der ersten Station, „verurteilen“ genannt, erinnert Brigitte Sommer daran, dass wir alle verurteilen und verletzen, bei der zweiten, „annehmen“ daran, dass Menschen aus falsch verstandener Macht gezwungen werden, ein Kreuz zu tragen. Zum ersten „fallen“ Jesu‘ unter dem Kreuz spricht sie vom Mut, weiterzugehen, dem mit „begegnen“ der Beistand durch andere und mit „helfen“ die Aufforderung dazu folgen. Die sechste Station, „trösten“, erklärt sich selbst, die siebte, „am Boden“, erinnert daran, dass selbst dieser Boden zu tragen vermag, während das folgende „klagen“ zum Mitklagen und damit zu mehr Menschlichkeit anregen soll.

Mit „zusammenbrechen“ bei der neunten Station kommt der Glaube an die Hilfe Gottes ins Spiel, „erniedrigt“ wird für Brigitte Sommer, wie auch das folgende „festnageln“, zum Aufruf, die Bloßstellung von Menschen nicht mitzumachen, Willkür nicht zu ertragen, sondern radikal andere Wege zu gehen. Die zwölfte Station erinnert mit „sterben“ daran, dass uns Jesu‘ Liebe über den Tod hinaus verbindet, stärkt und trägt. „Trauern“, gedenkt der vielen namenlosen Toten, während „beenden“ aufruft, über den Gräbern den Hoffnungsschimmer wahrzunehmen. Die letzte Station „LEBEN“ öffnet diesen Weg des Lebens über den Tod hinaus.

Die Kreuzwegstationen Brigitte Sommers sind fast ausnahmslos in Gelb-, Orange- und Rottönen gehalten, wirken durch ihren Abstraktionsgrad offen für Assoziationen. Gelb identifiziert sie mit Hoffnung, Orange gilt als Farbe, die Kommunikation fördert. Den Anfang macht bei ihrer Arbeit, die sie in vielen Schichten aufträgt, wobei sie auch dünnes Japanpapier mit einbezieht, dunkles Blau. Mit ihren aus Pigmenten selbst hergestellten Farben arbeitet sie immer von dunkel nach hell. Als Format hat sie das Quadrat gewählt, weil es als gleichmäßigere Form ihrer Meinung nach mehr Ruhe vermittelt als das Rechteck.

Bei der Vorstellung der Stationen „verurteilen“, „trösten“, „am Boden“, „trauern“ und schließlich „LEBEN“ trug sie zunächst ihre jeweiligen Gedankenimpulse vor, von Harfenklängen zart untermalt. Danach stimmte Rosemarie Jensen sich auf die Station ein und kommentierte sie mit ihrem aus dem spontanen Gefühl kommenden Herzensgesang. Dabei streute sie Textzeilen mit ein, bei „verurteilen“ etwa „denn sie wissen nicht, was sie tun“. Der Boden, dessen Stabilität und Tragfähigkeit Brigitte Sommer als goldene Linie dargestellt hat, veranlasste Jensen dazu, von tiefen Seufzern ausgehend, zu einem Grundton zu finden, von dem aus sich die Melodie aufschwang. Die Station „Trauern“ belegte sie mit einem beruhigten Schlusston nach den Worten „dein Wille geschehe“, und „LEBEN“ gestaltete sie mit breiten Aufschwüngen, die wie mit einem innerlichen Lächeln gesungen wirkten.