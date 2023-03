Waltraud Schneider und Annelies Frommherz bringen sich seit 20 Jahren ein, Maria Matt seit 40 Jahren. Die hochbetagte Waltraud Schneider nahm strahlend den bunten Blumenstrauß entgegen, den ihr Cornelia Feigenbutz, Vorsitzende, überreichte. „Ich freue mich so sehr, dass ich heute wieder dabei sein kann und wir beisammen sind“, sagte sie gerührt. Cornelia Feigenbutz dankte den beiden abwesenden Ehrenmitgliedern und sagte: „Ja, es ist für alle wunderbar, dass wir heute zusammengekommen sind und uns in diesem schönen Ambiente treffen können. Einige von uns sind nicht mehr so mobil wie früher oder können nicht kommen, aus gesundheitlichen Gründen. Umso freudiger, dass wir uns heute zu diesem schönen Anlass zusammengefunden haben.“

Im kommenden Vereinsjahr warten wieder einige Höhepunkte auf die 21 Mitglieder der Frauengemeinschaft. Im Mai ist ein Ausflug zum Spargelessen in eine Straußenwirtschaft geplant, später im Jahr ein weiterer Ausflug, vielleicht eine Schifffahrt. Im Mai wollen sich die Mitglieder einer der Maiandachten von Pastoralreferentin Regina Jaekel anschließen und über das Jahr hinweg ihre Handarbeits- und Spielenachmittage pflegen.

Bei der Diskussion der zehn anwesenden Damen über den im vergangenen Jahr vollzogenen Anschluss an den Bundesverband der Kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschland) ging es lebhaft zu. Nachdem dieser den Jahresmitgliedsbeitrag ohne Vorankündigung um nahezu das Doppelte erhöht hatte, denken viele über einen Austritt nach, Cornelia Feigenbutz ist mittlerweile fest dazu entschlossen. „Wir als Frauengemeinschaft mit Großteils betagten Damen und mitten auf dem Land sehen uns außerdem zu wenig angesprochen von der Kfd“, sagte sie. Ob mit oder ohne Mitgliedschaft in der Kfd, die Damen seien Willens, ihre Gemeinschaft weiterhin zu pflegen. „Das freut mich wirklich sehr und genau das wollte ich hören“, sagte Pastoralreferentin Regina Jaekel, die als Vertreterin der Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald anwesend war. Die Katholische Frauengemeinschaft trifft sich immer mittwochs zu einem geselligen Spielenachmittag und freut sich stets darüber, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.