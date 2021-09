von Werner Probst

Die Dirigentensuche für Das Ensemble des Frauenchores des Gesangverein „Eintracht“ Herrischried wird auch noch in der kommenden Zeit das Vorstandsteam beschäftigen. Der Verein gibt die Dirigentensuche nicht auf, zumal moderne Chorliteratur mit Rock und Pop eingeübt werden soll. Da die Proben, alle zwei Wochen, am Samstagnachmittag stattfinden, werden sie so kaum mit anderen Gesangsveranstaltungen kollidieren. So hofft man, dass bis nach den Sommerferien die Dirigentensuche erfolgreich abgeschlossen sein wird.

In der Jahreshauptversammlung am Samstag im Nebenzimmer des Gasthaus „Zum Ochsen“ zog der Verein über die vergangen zwei Jahre Bilanz. Eine Gedenkminute galt dem verstorbenen Mitglied Josef Auer und Vorsitzender Gerhard Dannenberger bilanzierte, dass der Verein in seiner 135-jährigen Geschichte durch die Corona-Pandemie eine der schwersten Zeiten durchgemacht habe. So fanden seit März 2020 wegen den Coronavorschriften keine Proben und öffentlichen Auftritte mehr statt.

Schriftführerin Sonja Dannenberger und die Leiterin des Kinderchores , Carola Dannenberger berichteten über die Aktivitäten des Vereins. Im Jahre 2019 konnte der Kinderchor mit der Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen die Zuhörer erfreuen. So konnten die Kinder auch in mehreren Seniorenheimem mit seinen Liedern die Bewohner erfreuen. Im Jahre 2020 musste wegen der Corona-Pandemie bald die Probentätigkeit eingestellt werden. Zweimal jedoch trafen sich die Kinder auf dem Kinderspielplatz im Freizeitzentrum um mit viel Abstand nicht nur Lieder zu singen, sondern auch Spiele zu machen.

In diesem Jahr wurde im Juni auf dem Kinderspielplatz eine Probe abgehalten. Zusammen mit den zwei folgenden Proben konnten 18 neue Kinder als Sänger gewonnen werden und so hofft man, nach den Sommerferien wieder in der Gemeindehalle Lochmatt proben zu können.

Über eine gute Kassenlage konnte Martina Groß berichten, ehe in offener Wahl jeweils einstimmig Gerhard Dannenberger zum Vorsitzenden und Bernadette König zur Stellvertreterin gewählt wurde. Martina Groß (Kassiererin), Sonja Dannenberger (Schriftführerin) Carola Dannenberger (Pressewartin), Annete Bächle (Jugendreferentin), Yvonne Wagner (Notenwartin) und die Beisitzerinnen Sabina Schäuble und Anja Meyer bilden das Vorstandsteam.

Mit Präsenten wurde mehreren Vorstandsmitgliedern gedankt, die schon viele Jahre dem Vorstand angehören, ehe Bürgermeister Christian Dröse dem Verein für seine Arbeit dankte und die Hoffnung aussprach, dass alsbald wieder ein normales Vereinsleben stattfinden kann.