von Christiane Sahli

Außergewöhnliche und stimmungsvolle Fotografien vom Hotzenwald sind derzeit im Wagenschopf des Freilichtmuseums Klausenhof zu sehen. Am Donnerstag eröffnete Bürgermeister Christian Dröse eine Ausstellung mit 15 Fotografien des Herrischrieder Fotografen Dirk Döbele.

Postkarten und Naturfotografien

Ein Kontrastprogramm bieten die beiden derzeit im Wagenschopf des Klausenhofes gezeigten Ausstellungen. Im Obergeschoss ermöglichen Postkarten aus 125 Jahren einen Einblick in vergangene Zeiten (wir berichteten), im Erdgeschoss vermitteln stimmungsvolle Landschafts- und Naturfotografien Einblicke in die Schönheit des Hotzenwaldes.

Herrischried Ab Montag weniger Schnelltest-Tage in der Rotmooshalle Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2003 hat sich Dirk Döbele dem Fotografieren verschrieben, ein Hobby, das sich bestens mit dem Wandern verbinden lässt, sagte er. Schnell wollte er mehr und beschäftigte sich eingehend mit der Technik, las viel zum Thema und probierte viel aus. Nicht nur die Technik, sehr wichtig ist auch der Blick für Motive, erklärte Döbele, den Blick bekomme man, wenn man regelmäßig fotografiere.

Drei Jahreskalender

Zunächst war die Fotografie nur ein Hobby, ein Ausgleich zu seinem Beruf als Industriemechaniker. „2016 wurde es dann ernst“, mit seiner Facebookseite erreichte Döbele ein breites Publikum und so wurden die Städte Laufenburg, Bad Säckingen, Wehr und natürlich auch die drei Hotzenwaldgemeinden auf ihn aufmerksam. Er fertigt nun auch Auftragsarbeiten an und stellt seine Arbeiten aus. Drei Jahreskalender mit Fotogafien von Döbele sind bereits erschienen, die schnell vergriffen waren. 2019 meldete er ein Kleingewerbe an, das er nun neben seinem Beruf betreibt. Auch Bürgermeister Dröse konnte den Fotografen gewinnen, seit Ende des vergangenen Jahres stellt er für das wöchentlich erscheinende Mitteilungsblatt Fotografien aus Herrischried und Umgebung zur Verfügung.

Fasziniert von der Landschaft

„Wir haben eine großartige Landschaft vor der Tür“, sagte Döbele zu seinen bevorzugten Motiven aus Landschaft und Natur nicht nur vom Hotzenwald, sondern auch vom Hochrhein und aus dem Wehratal. Die meisten seiner Aufnahmen entstehen früh morgens oder spät abends, „denn da gibt es das beste Licht.“ Gerahmt sind die Bilder mit Holzrahmen, diese passten am besten zu den Natur- und Landschaftaufnahmen, so der Fotograf. Eine Auswahl seiner besten Bilder, die auch erworben werden können, ist nun im Klausenhof zu sehen. Sie zeigen unter anderem einen Blick auf die Alpen, ein nebelverhangenes Tal, über dem die Sonne aufgeht, von Schnee bedeckte Bäume, einen Wasserfall und eine alte Mühle.

Meinung Ein Olivenbaum

für Herrischried von Peter Schütz Das könnte Sie auch interessieren

„Durch die Bilder wird einem bewusst, wie schön die Umgebung ist, in der man lebt“, sagte Bügermseister Christian Dröse und verlieh seiner Freude Ausdruck, dass sich Döbele bereit erklärt hat, seine Fotografien im Klausenhof auszustellen. Und noch eines: „Die beiden Ausstellungen zeigen, dass der Weg, der im Klausenhof eingeschlagen wurde, der Richtige ist.“