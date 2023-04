Die Schweizer haben beim Eisslalom einfach den Dreh raus. Doch Thomas Lerch aus Safenwil gewinnt am Samstag „nur“ in den zwei Autoklassen und musste sich im Kart dieses Jahr wieder einmal Jerome Tellenbach aus Luzern geschlagen geben.

Am Wochenende war es wieder so weit. Die wagemutigen Fahrer durften zum Abschluss der Eislaufsaison das von der neuen elektrisch angetriebenen Eismaschine bestens vorbereitete Eis in der Herrischrieder Eishalle ruinieren. Ganz besonders gefreut hat sich der Vorsitzende des Automobilclubs Hotzenwald und Rennleiter Thomas Schneider über das große Teilnehmerfeld mit über 30 Senioren und zehn Junioren. Durch die vielen Starts ging die Veranstaltung über eine Stunde länger als geplant.

Der vom Sportleiter Joachim Deutschmann ausgesteckte Kurs für das Ford-Hybrid-Auto von Vereinsmitglied Klaus Maszurimm und den 7,5-PS Kart waren recht winklig gesteckt, sodass die Hütchen nur so flogen. Seriensieger Thomas Lerch hat einfach ein ganz besonderes Gefühl für Winterreifen auf Eis. Er gewann im Ford-Hybrid vor weiteren sechs Schweizern. Erst dann folgte der 71-jährige Lokalmatador Gerold Zumkeller auf dem siebten Platz.

Das Kartrennen war bei den Senioren eine ganz enge Kiste. Die ersten vier trennten gerade mal drei Zehntelsekunden. Es siegte dieses Jahr Jerome Tellenbach mit 34,06 Sekunden. Eine Zehntel dahinter Thomas Lerch (34,16) und Sven Lüttin (34,16), gefolgt von den beiden Lokalmatadoren Gerold Zumkeller (34,38) und Michael Arzner. Fast hätte Paula Freter das Kart Juniorrennen gewonnen. Sie kam mit 34,96 nur eine Zehntelsekunde hinter dem Sieger Neel Bähler (34,86) ins Ziel. Dahinter folgte Max Steinbeger (35,28).

Weitere Ergebnisse mit Zeiten: im Auto Mehrfach Thomas Lerch (40,06) vor Christian Aeschbach (40,53), Roger Kuriger (40,53) und dem Siebten Gerold Zumkeller (45,15); im Auto Einfachstart Thomas Lerch (41,89) vor Roger Kuriger (42,62) und Hermann Vogt (43,37).