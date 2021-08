von Christiane Sahli

Vor sieben Jahren haben sich einige Herrischrieder zusammengefunden, um als Arbeitskreis Stehlesee unter dem Dach des Vereins Aktiver Hotzenwald den Freizeitsee attraktiver zu gestalten, sagte Rolf Dannenberger, federführend beim Arbeitskreis, bei der Einweihung. Inzwischen konnte viel auf die Beine gestellt werden: Ein Wassertretbecken mit Barfußpfad, der Basketballplatz, Himmelsliegen, Infotafeln und die Solarbeleuchtung der Wege locken die Menschen an den See.

Und jetzt hat der Arbeitskreis auch noch acht Fitnessgeräte rund um den See installiert. Wenn sich der Verein Aktiver Hotzenwald das Thema „Bürger in Bewegung“ auf die Fahnen geschrieben habe, dann sollten sich die Bürger auch bewegen, begründete Dannenberger die Anschaffung der Fitnesseräte. Und wenn noch einmal ein Lockdown kommen sollte, dann hätten die Nutzer von Fitnessstudios die Gelegenheit, in Herrischried zu trainieren, fügte er schmunzelnd hinzu. Was die Finanzierung betrifft, wies Dannenberger auf Fördermittel aus dem Leaderprogramm und eine Spende der Sparkasse Hochrhein hin.

Beachtlich sei, was in kurzer Zeit auf die Beine gestellt worden sei, so Daniel Stiller im Namen des Vereinsvorstandes, durch den Einsatz der Aktiven sei viel entstanden. „Es ist etwas ganz, ganz Tolles entstanden“, sagte Bürgermeister Christian Dröse. Es sei ein Leichtes zu sagen, man habe genug gemacht.

Rolf Dannenberger, federführend beim Arbeitskreis Stehlesee, ließ die vergangenen Monate, in denen das Thema Fitnessgeräte angegangen wurde, Revue passieren. | Bild: Christiane Sahli

Aber damit habe man sich nicht begnügt, sondern sich gesagt, es solle weitergehen, fand der Rathauschef anerkennende Worte für das Engagement des Arbeitskreises, in dessen Reihen er im Rahmen der Feierlichkeiten ebenso aufgenommen wurde wie Hubert Matt und Manfred Gottstein. Und er richtete den Blick in die Zukunft: Es sollen am See noch eine Toilettenanlage und gegebenenfalls auch noch eine kleine Umkleidekabine entstehen.

Der Verein Der Verein Aktiver Hotzenwald ist derzeit mit sieben Arbeitskreisen in den Hotzenwald-Gemeinden vertreten. Je nach Interessenlage können jederzeit neue Arbeitskreise entstehen, sofern sich Bürger aktiv dafür einsetzen. Einige Arbeitskreise arbeiten dauerhaft, andere lösen sich nach Erreichen ihres Ziels auf. Weiterführende Informationen bietet die Internetseite (www.aktiver-hotzenwald.de). Der Verein gibt bei Veranstaltungen und an ausgesuchten Aktionspunkten, wie den Panoramabänken auch Flyer heraus.

Im Anschluss an die Einweihungsfeier, die von der Trachtenkapelle Herrischried musikalisch umrahmt wurde, führte Dannenberger Interessierten die Fitnessgeräte vor, die, wie er sagte, sehr robust, langlebig, in die Landschaft passend und einfach zu bedienen seien. Es sollen in Kürze noch Hinweise zur Bedienung der Geräte, mit denen der ganze Körper trainiert werden kann, angebracht werden. Im Laufe des Vormittags gab es zudem Vorführungen der Happy Power Kids und der Ice Freestyler – Black Forest Wolves, für die vor kurzem eine Sprunggrube am Stehlesee für das Sommertraining gebaut wurde.