In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Herrischried konnte das Führungsteam unter der Leitung von Patrick Schlageter über zwei Jahre berichten, die wegen der Corona-Krise nicht nur Einschränkungen brachten, sondern auch Erfreuliches. So konnte in dieser Zeit das Gerätehaus in der Lochmatt mit viel Eigenleistung umgebaut werden. Mit über 300 Arbeitsstunden trugen die Wehrmitglieder zum Gelingen bei. Abteilungskommandant Patrick Schlageter und Schriftführer Fabian Matt berichten sehr ausführlich über die beiden vergangenen Jahre. Während 2021 außer Hilfsleistungen, coronabedingt keine Proben und sonstige Veranstaltungen stattfinden konnten, war die Wehr dann 2022 umso aktiver. So bildeten sich die Wehrmitglieder in 14 Proben weiter. Beste Probenbesucher waren Rico Dannenberger, Bennit und Albert Schneider und Patrick Schlageter.

Bei 23 Einsätzen konnten die Wehrmitglieder ihr Können unter Beweis stellen. Derzeit hat die Abteilung 33 aktive Mitglieder, davon 14 Mitglieder, die auch Atemschutzträger sind. Zu den erfreulichen Aspekten gehört, dass nunmehr auch eine Frau ihr Können bei den Hilfeleistungen zur Verfügung stellt. Das Feuerwehr Leistungsabzeichen in Bronze konnte eine Gruppe erringen und in diesem Jahr soll das Abzeichen in Silber folgen. Recht gut klappte auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren.

Zu den Aktivitäten der Abteilung gehörten aber auch Alteisensammlungen und die Ausrichtung der Kreiswettkämpfe in Herrischried, wo die Wehr für die Verpflegung sorgte.

Bürgermeister Christian Dröse, selbst früher Feuerwehrkommandant, oblag es, den Abteilungskommandanten Patrick Schlageter die Urkunde zur Beförderung zum Brandmeister und Alexander Matt und Andreas Groß die Urkunde zur Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann zu überreichen. Für 15-jährige Feuerwehrmitgliedschaft erhielten Alexander Matt und Marco Peduzzi das Ehrenzeichen in Bronze.