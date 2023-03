„Eher still und ruhig war es in Wehrhalden und Großherrischwand „, dies berichtete Abteilungskommandant Andreas Ückert bei der Hauptversammlung der Feuerwehr mit Blick auf das Einsatzgeschehen. Die Ortsteile blieben im vergangenen Jahr von Bränden verschont. Dafür musste die Wehr zu drei Technische Hilfeleistungen ausrücken. Es wurde Wasser aus einem Keller gepumpt, eine Ölspur gebunden und im Herbst ein Baum von der Straße entfernt.

Zu tun hatten die 24 aktiven Mitglieder der Wehr dennoch genug. Es gab einige Arbeitseinsätze rund um das Gerätehaus, die Organisation von Festen und Hilfe bei Veranstaltungen. Höhepunkt war wieder einmal die Organisation der Schellenberger Chilbi in gewohntem, vollumfänglichen Stil. „Bei herrlichem Wetter und sehr gutem Besuch konnten wir bis spät in den Abend hinein feiern“, erinnerten sich die Kameraden. Neben 24 abteilungsinternen wurde an sechs übergreifende Proben teilgenommen. „Das Jahr war echt klasse und die Proben mit der Jugendfeuerwehr und der Abteilung aus Engelschwand haben mächtig Spaß gemacht“, resümierte der sehr zufriedene Abteilungskommandant.

„Ein voller Erfolg für die Mannschaftskasse waren die Festveranstaltungen und wir müssen etwas ausgeben, sonst wird es zu viel“, berichtete der Roland Biehler. Wie viele Kameraden wünscht er sich wieder einen gemeinsamen Ausflug ins Rheinland. Drei Jugendliche werden in der Jugendfeuerwehr Herrischried ausgebildet. In Abwesenheit wurde Jonas Matt zum Schriftführer gewählt, da Lisa Bölle aus privaten Gründen aus dem Amt schied.

Das bronzene Abzeichen erwarben Christian Ücker, Lukas Resta, Lukas Kaiser, Stefan Reuß und Jonas Matt. Abteilungskommandant Ückert absolvierte den Zugführerkurs. Er gab zum Abschluss eine Vorschau auf das kommende Jahr. Die erste Probe findet am 4. April statt. Der 14-tägige Rhythmus beginnt auf ein Neues und endet mit der Abschlussprobe am 18. Oktober. Die Silbergruppe tritt am 17. Juni in Görwihl zum Test an. Die Schellenberger Chilbi findet am 17. Oktober statt.

Die Feuerwehr Wehrhalden-Großherrischwand besteht aus 24 Aktiven. Beheimatet ist die Abteilung im Gerätehaus neben dem Loipenhüsli in Großherrischwand. Abteilungskommandant ist Andreas Ückert, Telefon 07764 933162.