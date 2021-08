von Karin Steinebrunner

Nach langem Bangen um die Finanzierung kann Initiator, Organisator und musikalischer Mitstreiter Alexander Frangenheim sein Festival für zeitgenössische Musik „Concepts Of Doing“ nun tatsächlich am 27. und 28. August im Freilichtmuseum Klausenhof in Großherrischwand abhalten. Es ist die insgesamt 16. Ausgabe dieses Festivals, Alexander Frangenheim veranstaltet es seit 1992 in Stuttgart und Berlin. 2020 fand das Festival erstmals in Herrischried statt. Dabei löste die Begegnung mit dem Publikum durch dessen ungekannte Frische und Wissbegier bei den Musikern große Freude aus. Unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Herrischried und mit dem Förderverein Freilichtmuseum Klausenhof als Veranstalter soll die Ausrichtung am neuen Standort fortgeführt werden. Kooperationspartner 2021 sind dabei die katholische Kirchengemeinde St. Wendelinus und Aktiver Hotzenwald.

Finanzierungslücke gestopft

„Dass das Festival bereits nach einem Jahr hier in der Region großen Anklang gefunden hat, hat sich überraschend und eindrucksvoll gezeigt“, erklärt Frangenheim hocherfreut. Nachdem das Kunstministerium in Stuttgart die Unterstützung des Festivals 2021 letztlich abgelehnt hatte, erfolgte nämlich spontan und kurzfristig eine für ihn unerwartete Reaktion: Bürger von Herrischried, die katholische Pfarrgemeinde sowie Unterstützer aus der Schweiz stopften innerhalb weniger Stunden die Finanzierungslücke, um die Ausrichtung des Festivals doch noch möglich zu machen. An den zwei Abenden präsentieren sich ab 19 Uhr jeweils drei Formationen mit hochkarätigen Musikern aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Frangenheim, künstlerischer Leiter des Festivals und selbst Musiker, hat für die beiden Abende zwei musikalisch anspruchsvolle Programme zusammengestellt.

Das Festivalprogramm wird am Freitag vom Quartett „S4“ der Sopran-Saxophonisten John Butcher, Christian Kobi, Hans Koch und Urs Leimgruber eröffnet. Im Anschluss daran werden Sascha Henkel und Flo Stoffner ihre allererste gemeinsame Begegnung auf der Bühne haben. Beide stammen aus der südlichen Ecke von Bodensee und Schweiz, gehören der jüngeren Generation von Improvisatoren an. Der Pianist Agustí Fernández und die Geigerin Yasmine Azaiez spielen als Klavier-Instrumental-Duo in einer eigenen Liga. Sie beschließen den ersten Festivalabend.

Interpretin der Neuen Musik

Das Programm am Samstag beginnt mit einem Quartett, initiiert von der in Berlin lebenden Pianistin Céline Voccia. Sie zählt zu den herausragenden Newcomern dieses Jahres. Sie tritt auf in der Gruppe mit dem Perkussionisten Roger Turner, dem DJ eRikm und dem Kontrabassisten Alexander Frangenheim. Der Trompeter Louis Laurain ist Improvisator und Komponist auf den verschiedensten Gebieten: experimentelle Musik, Electro-Akustik, Jazz, traditionelle Musik. Im Anschluss an das Quartett spielt er am Samstag ausschließlich ein Instrument. Das Programm schließt mit dem Duo zweier Percussionisten, dem Jazzdrummer Joey Baron und Robyn Schulkowsky, einer herausragenden Interpretin der Neuen Musik.