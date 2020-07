von Karin Steinebrunner

Das 14. Festival von „Concepts Of Doing“, erstmals im Wagenschopf am Klausenhof angesiedelt, befasste sich über zwei Tage hinweg mit insgesamt sechs Programmpunkten mit der Kunst der Freien Improvisation. Jeder Programmpunkt wurde dabei von jeweils anderen Künstlern dargeboten. Aus Gründen der Corona-Regeln traten die Künstler jeweils zweimal auf, und Festivalorganisator Alexander Frangenheim attestierte ihnen großen Enthusiasmus.

Je drei Programmteile

Der Freitag sowie der Samstag brachten je drei Programmteile, jeweils unterbrochen durch eine Umbaupause, die von den Gästen genutzt wurde, um sich im Freien die Füße zu vertreten. Die französische Pianistin Sophie Agnel und der Schweizer Joke Lanz am Turntable demonstrierten perfekt die spontane Ergänzung unterschiedlicher Parameter, etwa wenn das Klavier aus einem rhythmischen Staccato ein wahres Klanggewitter aufsteigen ließ, während Joke Lanz auf seinen Plattentellern das Blasen und Heulen des Windes imitierte. Zwischen hektische Passagen mit markanten Abbrüchen traten solche mit zarten Halleffekten.

Pianistin Sophie Agnel und Joke Lanz am Turntable beim Improfestival im Wagenschopf am Klausenhof. | Bild: Karin steinebrunner

Ein Ereignis auch in gestischer und mimischer Hinsicht war der Auftritt von Natacha Muslera und Catherine Jauniaux, die mit ihren Stimmen, ihrem Atem, dazu kleinen Details wie Maultrommel oder Rassel ein munteres Frage-Antwort-Spiel inszenierten und dabei ganze Geschichten erzählten. Da diente etwa ein Fächer zusammen mit den eigenen Füßen als Perkussionsinstrument, während gegenüber Fetzen einer Primadonnenarie erklangen – mit Corona-Maske im Mund, höchst kurzweilig und unterhaltsam.

Die Stimmkünstlerinnen Natacha Muslera und Catherine Jauniaux. | Bild: Karin Steinebrunner

Im Ensemble mit Saxofonist Michel Doneda, Gitarrist Niklas Fite, Schlagzeuger Michael Griener und Thomas Lehn am analogen Synthesizer wirkte auch Kontrabassist Alexander Frangenheim selbst mit. Wie beim samstäglichen Ensemble mit Klarinettist Hans Koch, Akkordeonist Jonas Kocher und Bratscher Frantz Loriot herrschte hier das Auskosten von Kontrastwirkungen vor mit tumultuösen, mitunter auch heftig aggressiv wirkenden Passagen gegen solche extremer Ruhe und Kontemplation. Das Quintett am Freitag ließ dabei zwischendurch einzelne Soli anklingen während das Trio am Samstag mehr die Zusammenschau von durchaus divergierenden Einzelaktionen in den Vordergrund rückte.

Anspruchsvolle Technik

Zuvor hatte am Samstag Geiger Harald Kimmig solistisch sein virtuoses, streckenweise an Paganini oder Sarasate gemahnendes Können mit hoch anspruchsvoller Technik in flirrendes Vibrato, langgezogene Dissonanzen und atemberaubenden, nahezu tonlosen Läufen umgesetzt und mit einer ausgefeilten Dramaturgie einen großen Spannungsbogen dargeboten.

Solobeitrag von Geiger Harald Kimmig. | Bild: Karin Steinebrunner

Pianistin Elisabeth Harnik und Kontrabassistin Joëlle Léandre brachten mit ihrem Beitrag schlussendlich die bis dahin eher unterbelichtete Melodik in das Improvisationsfestival. Auch sie benutzten dabei Parameter wie Intensität, Spannung, Rhythmus und Lautstärke als strukturierende Elemente. Dabei entwickelten sie eine immense Spielfreude und kamen nicht ohne Grund aus dem Publikum nach ihrer Darbietung lautstarke Zugaberufe, denen sie gerne nachkamen.

Den krönenden Abschluss machten Pianistin Elisabeth Harnik und Kontrabassistin Joëlle Léandre. | Bild: Karin Steinebrunner

Termine: Alexander Frangenheim plant weitere Konzerte, siehe www.concepts-of-doing.de oder festivalherrischried @gmail.com.