Der Kindergartenbus in Herrischried fährt weiter, aber die Sätze für die Beförderung werden moderat angehoben. Dies beschloss der Herrischrieder Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Seit September 2021 betragen die Gebühren monatlich 28 Euro für das erste und 18 Euro für das zweite Kind. Ab September müssen für die Beförderung zwei Euro pro Monat mehr bezahlt werden. Nach dem Haushaltsansatz für 2023 sind die Elternbeiträge für den Bus mit 7.700 Euro veranschlagt. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 22.400 Euro. Somit beträgt das Defizit, dass die Gemeinde übernimmt, jährlich 14.700 Euro. Begründet wird die Anpassung mit dem Benzinpreisindex und der allgemeinen Preissteigerung.

Über die Anpassung der Gebühren gab es in der Ratsrunde durchaus unterschiedliche Ansichten. Gemeinderat Ulrich Gottschalk sprach sich gegen eine Erhöhung aus. Ratsmitglied Manfred Krüger hingegen plädierte für eine Anpassung und führte den Tagessatz pro Kind an: „ 1 Euro 20 am Tag sind geschenkt“, so Krüger. Er führte weiter an, dass die Gemeinde ohnehin schon zwei Drittel der Kosten übernimmt.

Hannelore Thiel lobte grundsätzlich das Angebot des Kindergartenbusses und dessen Notwendigkeit: „ Wir haben ein riesengroßes Gemeindegebiet. Wir können ja an anderer Stelle sparen“, so die Rätin.

Annekatrin Mickel machte den Vorschlag, als Alternative zum Bus Fahrgemeinschaften zu bilden. Dem widersprach Gemeinderat Dirk Bürklin: „ Der öffentliche Personennahverkehr ist eine wichtige Geschichte und fängt beim Kindergartenbus an“. Grundsätzlich war man sich in der Ratsrunde einig, dass es diesen Bus weiterhin gibt und das Angebot gut ist. Bürgermeister Christian Dröse erklärte, dass die Gebühren für den Bus im letzten Jahr nicht erhöht wurden.

Der Herrischrieder Kindergartenbus wird aktuell von 15 Kindern im Kindergarten Wespennest und von sieben Kindern im Kindergarten Don Bosco genutzt.