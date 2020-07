von Jürgen Scharf

Freie Improvisationen und experimentelle Klänge – so etwas vermutet man in einem großstädtischen Szene-Club. Doch auch auf dem Hotzenwald kann man diese Musik verorten. Möglich macht es der Kontrabassist Alexander Frangenheim, der in Berlin ein Studio hat und seit zwei Jahren in Herrischried lebt. Die 14. Ausgabe seines Festivals für improvisierte Musik „Concepts Of Doing“ bringt er am 17. und 18. Juli in den Wagenschopf am Klausenhof.

Karten Für das Festival für improvisierte Musik im Wagenschopf am Klausenhof in Herrischried am 17. und 18. Juli, jeweils 18 und 20.30 Uhr, ist eine Anmeldung per E-Mail (festivalherrischried@gmail.com) erforderlich. Eintrittspreis: 15 Euro pro Konzert.

Auf dem Flyer „werben“ zwei Kühe für die zeitgenössische Musik im ländlichen Raum. Kurz vor dem Gespräch kam Alexander Frangenheim aus Bad Säckingen zurück, wo er im Rhein geschwommen ist. Schließlich muss sich der Musiker fit halten, wenn er ein so ambitioniertes und engagiertes Festivalprogramm auf die Beine stellt.

Geiger Harald Kimmig gibt ein Solo beim Festival im Wagenschopf des Freilichtmuseums Klausenhof. | Bild: Jürgen Scharf

Bei zwei Testkonzerten im vorigen Jahr im Probenraum seines Hauses am Schellenberg und im Wagenschopf hinter dem Freilichtmuseum Klausenhof war der Besuch gut und die Begeisterung groß. Die Zuhörer kamen auch von weiter her, das Einzugsgebiet der Freunde dieser speziellen Musikrichtung reicht bis Freiburg.

Veranstalter der Konzerte ist der Förderverein Freilichtmuseum Klausenhof, die Schirmherrschaft hat die Gemeinde Herrischried übernommen. Auch in Corona-Zeiten wollen Frangenheim und der aktiv unterstützende Förderverein, der auf dem Museumsgelände regelmäßig Veranstaltungen macht, Live-Musik ermöglichen. Zu seinem Festival, das er zuvor in Stuttgart und in Berlin organisiert hat, bringt Frangenheim Topleute aus der Improvisationsmusik zusammen.

Alexander Frangenheim ist Organisator und Interpret bei seinem Festival für improvisierte Musik in Herrischried. | Bild: Lothar Fietzek

Was erwartet die Zuhörer bei diesem Programm? „Spontane Musik“, sagt der Kontrabassist, der das klassische Handwerk gelernt hat, sich aber seit 30 Jahren einem anderen Stil widmet. „Als engagierter Hörer bekommt man unheimlich viel mit, man muss nur neugierig sein“, sagt Frangenheim.

Beim Vorlauf gab es leuchtende Augen bei Zuhörern, berichtet Frangenheim von ersten Konzerterfahrungen im Hotzenwald und der Reaktion einer Zuhörerin, die zu ihm gesagt habe: „Am Anfang dachte ich, sie stimmen noch...“. Tatsächlich klingt improvisierte Musik beim ersten Hören für eher klassisch gepolte Ohren ungewohnt und überraschend. Denn diese freie Musik lotet klanglich Grenz­erfahrungen aus mit Spieltechniken außerhalb des normalen instrumentalen Spiels bis hin zu Extremen wie Geräuschen.

Manche Spieler kommen aus dem Jazz, der in die Stücke einfließen kann. Der Schlagzeuger Michael Griener, der am ersten Abend mit einem Quartett auftreten wird, ist ein solcher herausragender Jazzspieler, der grandiose Klangschichten erzeugen kann.

Frangenheim hat ein spannendes Programm erarbeitet, das corona-bedingt zu einer Quintessenz kondensiert wurde. Alle Gruppen werden ohne Vorgaben auf die Bühne gehen, es wird alles frisch klingen. Am Freitag und Samstag gibt es je zwei 30-minütige Sets in unterschiedlichen Besetzungen. Weil die Konzerte zweimal hintereinander gegeben werden, sind sie etwas verkürzt worden.

Den „trashigen“ Auftakt machen die französische Pianistin Sophie Agnel, die auch das Innere des Klaviers mit einbezieht, und der Schweizer DJ Joke Lanz als Duo. Spannend wird die Begegnung mit Natacha Muslera und Catherine Jauniaux, zwei Französinnen, die ihre Stimmen experimentell einsetzen. Der erste Abend endet mit dem Quintett Michel Doneda (Saxophone), Niklas Fite (Gitarre), Thomas Lehn (Synthesizer), Alexander Frangenheim (Kontrabass) und Michael Griener (Schlagzeug), das eine hochkarätige musikalische Interaktion verspricht.

Die Samstagkonzerte eröffnet der virtuose Geiger Harald Kimmig mit einem Solo, gefolgt vom Trio Hans Koch (Klarinette), Jonas Kocher (Akkordeon) und Frantz Loriot (Viola). Der Schweizer Holzbläser Hans Koch ist ein bekannter Name im Bereich des Jazz und der freien Improvisation. Gut bekannt in der Szene ist auch die französische Kontrabassistin Joelle Léandre, weltweit eine der „Big Five“, die für Frangenheim eine Zeitlang ein Vorbild war. Sie wird zusammen mit der Pianistin Elisabeth Harnik dynamisch, spontan und rhythmisch agieren.

„Ich will Offenheit weitgehend in alle Richtungen möglicher Ästhetik“, freut sich Frangenheim auf die vielseitigen Konzerte im Wagenschopf, denn die Räume mit dem Holzfußboden seien akustisch gut geeignet. Alle 15 Minuten wird gelüftet, wie sich das in Corona-Zeiten gehört, pro Konzert findet eine begrenzte Anzahl von Zuhörern Platz.