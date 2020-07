von Charlotte Fröse und Justus Obermeyer

Bis zum Ende der zweiten Bewerbungsfrist am Mittwochabend um 18 Uhr hat sich kein weiterer Kandidat gemeldet. Nachdem die dritte Kandidatin Annekatrin Mickel ihre Bewerbung zurückgezogen hat, kommt es nun zur Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten, die beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag in Führung lagen. Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Mittwochabend war damit eine bloße Formalie.

Wie beim ersten Wahlgang wird es am Sonntag, 2. August, nur ein einziges Wahllokal geben. Dies befindet sich in der Rotmooshalle, wo die Einhaltung der Abstandsregeln für Wähler und Wahlhelfer gewährleistet werden kann. Um am Wahltag die sozialen Kontakte zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu reduzieren, empfiehlt die Gemeinde, schon im Vorfeld Briefwahl zu beantragen.

Christian Dröse geht als klarer Favorit in die entscheidende Wahl am 2. August

Schon beim ersten Wahlgang nutzte die Mehrheit der Wähler diese Form der Abstimmung. Entsprechende Wahlscheine zur Briefwahl können persönlich oder schriftlich (auch per Fax oder E-Mail) auch in elektronischer Form beantragt werden. Ein entsprechender Link befindet sich auf der Homepage der Gemeinde Herrischried (www.herrischried.de). Dort müssen die Daten der Wahlbenachrichtigung eingetragen werden. Nähere Auskünfte erteilt die Gemeindeverwaltung, Ansprechpartnerin ist Tanja Rehm, Telefon 07764/9200-12.

Die beiden Bewerber

Manfred Krüger (61) ist Diplomfinanzwirt, Ortschaftsrat in Niedergebisbach, FW-Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter. Krüger lebt in Niedergebisbach, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. www.k-r-ü-g-e-r.de

Das Ergebnis Christian Dröse erhielt im ersten Wahlgang insgesamt 543 Stimmen (44,6 Prozent), Manfred Krüger 431 Stimmen (35,4 Prozent), Annekatrin Mickel 241 Stimmen (19,8 Prozent), Andreas Ückert, Bettina Huber, Bernd Glöckner und Christof Berger, die allesamt nicht kandidiert haben, erhielten je eine Stimme (zusammen 0,3 Prozent). Von den 2070 Wahlberechtigten beteiligten sich 1224 (59,1 Prozent) an der Wahl, davon wählten 507 in der Rotmooshalle, 717 praktizierten Briefwahl.

Christian Dröse (41) ist SAP-Berater, CDU-Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter und Feuerwehrkommandant. Dröse lebt in Obergebisbach, ist verheiratet und hat zwei Söhne (15 und 6). www.christian-dröse.de