„Der letzte Winter war ein Null-Winter, was das Langlaufen anging.“ So fasste der Vorsitzende Bernhard Kühnel am Freitag bei der Hauptversammlung des Loipenvereins Hotzenwald im Loipenstüble Großherrischwand die Vereinsaktivitäten der letzten Saison zusammen.

Tatsächlich hatte es witterungsbedingt in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der zwanzigjährigen Vereinsgeschichte keinen einzigen Einsatztag des Loipenspurfahrzeugs gegeben, so Technischer Leiter Rudi Kurtz. Lediglich zur Wartung und um Schäden zu vermeiden, wurde das Fahrzeug von Zeit zu Zeit gestartet.

Ganz anders war die Situation in den Anfangsjahren des Vereins, wie Kühnel im Rückblick auf 20 Vereinsjahre berichtete: In manchem schneereichen Winter war das Loipenspurfahrzeug bis zu 190 Tage im Einsatz. Aber der Klimawandel hat seine Spuren hinterlassen: Abgesehen vom Komplettausfall der vergangenen Saison konnten in den letzten Jahren nur maximal 50 bis 60 Einsatztage verzeichnet werden.

Loipenverein Hotzenwald Der Loipenverein Hotzenwald wurde im September 2003 von 28 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben. Er unterhält heute auf dem Gebiet der Gemeinden Görwihl und Herrischried ein Loipennetz von 50 Kilometern, die in der Saison alle zwei Tage gespurt werden. Dazu gehören auch Skating-Loipen und eine Nachtloipe. Aktuell hat der Verein 670 Mitglieder. Vorsitzender ist Bernhard Kühnel. Weitere Infos online unter: www.loipen-hotzenwald.de

Zur Loipenpflege gehören auch die stete Überprüfung der Strecken sowie Waldarbeiten zur Behebung von Wind- und Schneebruch. Ärgerlich sei es, so Kühnel, wenn die Loipen zerstört würden, weil sie, was hin und wieder vorkomme, mit Autos oder Quads befahren würden oder wenn Fußgänger darüber wanderten.

Finanziell steht der Verein gut da, wie Schatzmeister Lothar Griesser berichtete. Er lobte die Treue und Großzügigkeit der Mitglieder, die meist deutlich mehr als den minimalen Jahresbeitrag von 15 Euro bezahlten. Außerdem tragen Sponsorenbeiträge, Spenden und die Beiträge der Gemeinden Herrischried und Görwihl maßgeblich zu den Einnahmen bei. Demgegenüber stehen Ausgaben für Versicherungsbeiträge, die Kosten für den Betrieb des Loipenspurfahrzeugs und dessen Wartung, sowie für Diesel und Strom. Auch die Bildung einer Rücklage, die als Grundstock für die Finanzierung eines neuen Loipenfahrzeugs dienen soll, wird unter Ausgaben verbucht.

Einstimmig im Amt bestätigt wurden bei den Wahlen Bernhard Kühnel als Vorsitzender, Rudi Kurtz als technischer Leiter sowie Rolf Dannenberger als Beisitzer. Zum neuen Schatzmeister wurde Harry Oeschger gewählt. Die zur Abstimmung stehende Satzungsänderung, wonach der Technische Leiter Mitglied des Vorstands ist, wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Als langjähriger Schatzmeister wurde Lothar Griesser zum Abschied aus dem Amt mit einem Geschenkgutschein geehrt.

In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Christian Dröse auch im Namen seines Görwihler Amtskollegen Mike Biehler für die zahlreichen Aktivitäten des Vereins zum Wohle der Gemeinden, die sich nicht nur auf die Loipenpflege beschränkten. Für den Skiclub Hotzenwald dankte Walter Freter für die gute Zusammenarbeit.