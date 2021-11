von Charlotte Fröse

Vor zwei Monaten sah es für den Ski-Club Hotzenwald noch düster aus. Denn an der Hauptversammlung war es, mangels Kandidaten, nicht gelungen, den Vorstand zu wählen. Dem Verein mit seinen über 400 Mitgliedern drohte das Aus. An der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Ski-Clubs am Samstagabend in der Herrischrieder Rotmooshalle, mit dem einzigen Tagesordnungspunkt der Neuwahl des Vorstands, konnte nun doch ein neues Vorstandsteam gewählt werden und damit ist das Weiterbestehen des Vereins gesichert. Neuer Vorsitzender ist Walter Freter, bisher tätig als Sportwart für den Radsport. Er löst damit Timo Schwarz ab.

Herrischried Dem Ski-Club Hotzenwald droht das Aus Das könnte Sie auch interessieren

„Es muss weitergehen mit dem Ski-Club“, betonte Bürgermeister Christian Dröse, der die Wahl leitete. Und es hat geklappt. Alle wichtigen Posten der Vorstandschaft konnten besetzt werden und das in der Rekordzeit von nur sieben Minuten. Einige Vorstandsmitglieder wurden in Abwesenheit gewählt, mit vorausgegangener Einverständniserklärung.

Görwihl Rüßwihler Chrutschlämpezunft setzt auf 2G Das könnte Sie auch interessieren

In den letzten zwei Monaten wurden mit etlichen Mitgliedern intensive Gespräche geführt, um sie für einen Vorstandsposten zu gewinnen, berichtete Walter Freter. Er freute sich darüber, dass doch noch genügend Mitglieder gefunden werden konnten, denen der Verein am Herzen liege und auch darüber, dass die Bereitschaft zur Vorstandarbeit da sei. „Ich freue mich, dass wir weiter machen können und den Verein am Leben erhalten können“, betonte der neue Vorsitzende Walter Freter. Er sagte weiter: „Wir blicken positiv in die Zukunft und hoffen, auch die noch vakanten Posten einiger Sportwarte besetzen zu können.“ Vor allem betrifft das zunächst das Amt des Sportwarts Radsport. Walter Freter hatte dieses Amt bisher begleitet. Durch die Übernahme des Vorstandspostens könne er dies nun nicht mehr übernehmen, argumentierte Freter. In dieses Ressort fällt auch die Organisation des beliebten Herrischrieder Mountainbike-Tags, der ein Höhepunkt im Jahreskalender darstellt, und zudem eine wichtige Einnahmequelle für den Verein ist. Der Verein möchte nun ein Konzept entwickeln für die Organisation des Mountainbike-Tags, ohne dass alle Last auf den Schultern eines Einzigen lastet, erläuterte Freter.

Der Ski-Club Hotzenwald Der Ski-Club Hotzenwald wurde im Januar 1966 gegründet. Der Verein hat rund 400 Mitglieder, vorwiegend aus den drei Hotzenwaldgemeinden Herrischried, Görwihl und Rickenbach. Der Verein ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aktiv im Bereich Nordisch, Alpin/Snowboard, Biathlon und Mountain-Bike. Infos im Internet auf www.skiclub-hotzenwald.de und beim Vorsitzenden Walter Freter, per E-Mail 1.vorstand@skiclub-hotzenwald.de

Der neu gewählte Vorstand setzt sich nun zusammen aus (auf ein Jahr gewählt): Walter Freter (Erster Vorsitzender), Bruno Matt (Erster Besitzer), Markus Bruttel (Schriftführer), Anna-Lena Grieshaber (Skischulleiterin), Reinhard Lang (Sportwart Nordisch), Christa Matt (Ältestenrätin). Auf zwei Jahre wurden gewählt: Veronika Merkel (stellvertretende Vorsitzende), Daniel Döbele (Zweiter Beisitzer), Sabine Kaiser (Kassiererin), Karl Albiez (Gerätewart), Daniela Grieshaber (Sportwartin Alpin), Alice Schnepel und Joana Albiez (Jugendvertreterinnen) sowie Karl Albiez und Günter Biehler als Ältestenrat.