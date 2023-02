Das gut besuchte Soiréekonzert in der Herrischrieder Pfarrkirche brachte am Sonntag rund 30 Musikerinnen und Musiker aus den Bezirken 7 und 6 des Blasmusikverbandes Hochrhein zu einer höchst kurzweiligen Präsentation zusammen. Es war die zweite Veranstaltung dieser Art, die Bezirksdirigent Klaus Siebold dank der Unterstützung der Gemeinde Herrischried sowie der Katholischen Pfarrgemeinde durchführen konnte, und alle waren sich am Ende einig, dass es nicht die letzte gewesen sein soll.

Die ambitionierten Musikerinnen und Musiker hatten sich an diesem Sonntag von neun bis 17 Uhr zusammengefunden, um in unterschiedlichen Besetzungen zu proben. Was dabei herauskam, war eine reizvolle, normalerweise von Blasmusikkapellen eher selten gehörte Mischung aus verschiedenen Stilen und Epochen. Dass manche der Interpreten schon länger gemeinsam musizieren, andere sich ganz neu kennen gelernt haben, merkte man dem Ergebnis nicht an, das sich durchweg nicht nur hören lassen konnte, sondern die Zuhörer zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss.

Den Anfang machte ein 12-köpfiges Ensemble, zusammengesetzt aus fünf verschiedenen Musikvereinen, das mit weich fließender Melodik und warmem Klang bestach. In verkürzter Formation, ebenfalls mit Fagott, aber ohne Klarinetten, waren diese Instrumentalisten nochmals zu hören mit einem Telemann-Marsch sowie einer funkigen Gospelinterpretation. Acht Mitglieder der Trachtenkapelle Hogschür, sieben Blechbläser und Schlagzeug, ließen in der Akustik des Kirchenraumes die „Welt in Farbe“ erklingen, als spiele eine große Orchesterbesetzung.

Enthusiastischen Beifall ernteten zwei bereits bestehende Ensembles aus jungen Talenten, die auch schon Wettbewerbserfahrung sammeln konnten. Ein Klarinettenquartett aus Öflingen brachte das sanft in sich wiegende „Argentine“ zu Gehör und im Anschluss noch den spätestens seit dem Filmhit „Der Clou“ zum Ohrwurm avancierten „Maple Leaf Rag“ von Scott Joplin. Die Jüngsten in der bunten Runde, ein Saxofonquartett, zusammengesetzt aus den Gemeinden Wehr, Niederhof und Rickenbach, das demnächst im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ vorspielen wird, eroberte die Herzen des Publikums mit „Allegro de Concert“ von Jean-Baptiste Singelée. Als fetzige Ergänzung boten die Vier noch eine musikalische „Rush Hour“ dar.

Dass diese Art des Musizierens Alt und Jung zusammenbringt, wie Siebold stolz in seine Moderation des Konzertes einfließen ließ, wurde nicht nur an dem Posaunenquartett deutlich, in dem Vater und Sohn zu hören waren, sondern vor allem am 28-köpfigen Gesamtchor. Dieser interpretierte zum Schluss, dirigiert von Klaus Siebold, „Song of Hope“ von James Swearingen. Der Erlös der Kollekte am Ausgang soll in diesem Jahr als Spende an die Erdbebenopfer gehen.