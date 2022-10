von Christiane Sahli

Energiesparen ist wichtiger denn je, Fotovoltaikanlagen für die Eigenversorgung können dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Zu einem Informationsabend zum Thema Fotovoltaik hatte die Gemeinde Herrischried eingeladen, Frieder Göltenbott (Energieagentur Südwest) informierte umfassend zum Thema und beantwortete Fragen der Interessierten. Am 19. und 24. Oktober wird es kostenlose Beratungen im Rathaus geben. Zum Informationsabend mit Frieder Göltenbott von der Energieagentur Südwest waren rund 25 Interessierte in die Rotmooshalle gekommen.

Da die Einspeisevergütung für Strom kontinuierlich gesunken sei, rücke die Eigenversorgung immer mehr in den Vordergrund, erklärte Göltenbott. Für die Installierung einer PV-Anlage nannte er gute Gründe, unter anderem den Beitrag zur Klimaschutz durch geringe CO 2 -Emmissionen, Kosteneinsparung bei der Stromrechnung und Wertsteigerung der Immobilie. Alle Dachneigungen brächten Ertrag, optimal für der Eigenverbrauch sei nicht etwa eine Südausrichtung, sondern eine Ost-West-Ausrichtung. Als geeignet für PV-Anlagen bezeichnete Göltenbott Dächer mit einer Mindestfläche von 20 Quadratmetern.

Aber eine Fotovoltaikanlage bedeutet auch eine erhebliche Investition, der Fachmann nannte Kosten von 1650 Euro brutto pro Kilowatt-Peak (maximale Leistung von Fotovoltaikmodulen unter Standardbedingungen). Ergänzt werden können die Module durch Speicher, die den Eigenverbrauch erhöhen und durch Solarthermie für Warmwasser. In Sachen Finanzierung wies Göltenbott auf die Möglichkeit der Förderung durch die KfW hin.

Verpflichtend Solaranlagen installieren

Ein weiteres Thema war die Fotovoltaik-Pflicht-Verordnung, die seit diesem Jahr Fotovoltaikanlagen auf Neubauten von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie für alle offenen Parkplätze ab 35 Stellplätzen vorschreibt. Ab 2023 gilt die PV-Pflicht auch für grundlegende Dachsanierungen. Wenn sich die PV-Anlage aber als wirtschaftlich nicht zumutbar erweisen sollte, gibt es Ausnahmeregelungen, erklärte Göltenbott.

Auch die Gemeinde Herrischried, tut einiges in Sachen Fotovoltaikanlagen. Inzwischen wurde eine Begutachtung aller gemeindeeigenen Gebäude in Auftrag gegeben, das Ergebnis soll in der nächsten Gemeinderatssitzung vorgestellt werden, so Bürgermeister Dröse. Und angeboten werden am Mittwoch, 19. Oktober und Montag, 24. Oktober jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr 45-minütige kostenlose Beratungen im Sitzungszimmer des Rathauses. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich (Telefon 07764/9200-14 oder per E-Mail b.matt@herrischried.de).