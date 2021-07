von Christiane Sahli

Nach Corona-bedingter Zwangspause geht wieder etwas in Herrischried: Der Gewerbeverein, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, hatte am Sonntag zur Gewerbeausstellung „Sommer in Herrischried“ eingeladen. Eingebettet in den Gewerbeausstellung war die Aktion „Arbeiten und Ausbildung auf dem Wald“. 29 Aussteller zeigten einen vielseitigen Querschnitt durch ihr Angebot. Auf musikalische Beiträge wurde verzichtet, es gab aber eine sportliche Vorführung. Ehrungen standen ebenfalls auf dem Programm.

Es war erst die zweite Gewerbeausstellung dieser Art, die der Herrischrieder Gewerbeverein auf die Beine stellte. Angesichts der Tatsache, dass das Landratsamt erst am 7. Juni grünes Licht dafür gegeben hatte, eine große organisatorische Leistung des engagierten Teams. 29 Aussteller, darunter zehn Ausbildungsbetriebe und fünf Vereine waren vor Ort, so die Vorsitzende des Gewerbevereins Victoria Gerspach.

Andrang herrschte an den Ständen, an denen Kulinarisches angeboten wurde

Ein facettenreiches Angebotsspektrum stellten die überwiegend aus Herrischried stammenden Unternehmen vor. Vor Ort waren unter anderem Elektro- und Metallverarbeitungsbetriebe, eine Seniorenresidenz, ein Raumausstatter, ein Energiedienstleister und ein Getränkehandel. Erwerben konnten die Besucher Handarbeiten, Gewürze, Tee und einiges mehr. Und wer von dem Trubel der Gewerbeschau einmal abschalten wollte, konnte dies bei einer Meditation tun, die Mitarbeiter des Zen-Zentrum Johanneshof anboten. Dabei galt es, die Aufmerksamkeit ganz auf den eigenen Körper zu lenken. Für das leibliche Wohl sorgten Vereine und Gastronomiebetriebe.

Das Thema Ausbildung nahm bei der Gewerbeschau einen großen Raum ein. Unternehmer und Ausbilder, aber auch Auszubildende standen Rede und Antwort. Und an dem einen oder anderen Stand wurde mittels eines Aushangs nach Auszubildenden gesucht.

Ehrungen durften im Jahr des 30-jährigen Bestehens des Gewerbevereins nicht fehlen

„Man sieht den Menschen die Freude an“, sagte Bürgermeister Christian Dröse und traf damit den Nagel auf den Kopf. Den ganzen Tag über herrschte reges Treiben auf dem Le-Castellet-Platz und den angrenzenden Straßen, der Besuch war mit dem der ersten Gewerbeschau vor zwei Jahren vergleichbar, sagte Victoria Gerspach. Auf musikalische Unterhaltung, eine Hüpfburg für Kinder und Sitzplätze vor den Imbissständen hatte man zwar verzichten müssen und auch zwischen den Ständen auf ausreichen Abstand geachtet, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Überall standen die Menschen in kleinen Gruppen beieinander, in angeregte Gespräche vertieft. Und mit ihren akrobatischen Einlagen sorgten die Ice-Freestyler für Begeisterung. Das Wetter spielte ebenfalls mit und hielt sich weitgehend nicht an den Wetterbericht, der angekündigte Regen blieb lange aus.

Etwas Süßes gab es an vielen Ständen für die Kinder

Viele der Besucher zeigten sich sehr angetan von der Gewerbeschau, es sei viel geboten hieß es. „Endlich wieder ein Stück Nomalität“, freute sich eine Besucherin und eine andere bezeichnete es als das Beste, endlich einmal wieder Leute zu treffen, eine Aussage, die im Laufe das Tages immer wieder zu hören war.