Ab September 2023 werden die Gebühren für die beiden Herrischrieder Kindergärten Don Bosco und Wespennest angepasst. Der Beitrag steigt in beiden Einrichtungen um 8,5 Prozent. Dies beschloss der Herrischrieder Gemeinderat mehrheitlich. Vier Räte stimmten gegen die Erhöhung. Ein entsprechender Vorschlag für den Kindergarten Don Bosco wird an die katholische Kirchengemeinde weitergereicht.

Für Don Bosco betrugen die Gebühren bislang für das erste Kind 158 Euro und für das zweite Kind 123 Euro. Die neuen Gebühren wurden auf 172 Euro, beziehungsweise 133 Euro festgelegt. In der Krippengruppe werden ab September für das erste Kind 408 Euro berechnet, die Gebühren für das zweite Kind betragen 303 Euro. Die Kostendeckung durch die Elternbeiträge im Jahr 2022 betrug 15,55 Prozent. Analog zur Erhöhung der Gebühren im Kindergarten Don Bosco werden diese auch im kommunalen Kindergarten Wespennest ab September angepasst. Hier betrug bislang die monatliche Gebühr 104 Euro. Der neue Beitrag wurde auf 112 Euro festgelegt. Für die weiteren Kinder erhöhen sich analog dazu die Gebühren ebenfalls um 8,5 Prozent.

Auf Nachfrage von Gemeinderätin Annekatrin Mickel über die Gleichsetzung der Gebühren für beide Kindergärten, wurde seitens der Verwaltung erklärt, dass für den kommunalen Kindergarten derzeit noch ein anderes Preismodell zugrunde gelegt wird. In der Ratssitzung wurde die Kindergartenbedarfsplanung fortgeschrieben. Stefanie Strittmatter stellte dies ausführlich vor. Das Fazit fällt unterm Strich positiv aus. Nach Strittmatters Ausführungen ist das Platzangebot für Kinder über drei Jahren knapp, aber noch ausreichend. Als Grund für die Knappheit führte Strittmatter den geburtenstarken Jahrgang 2017 an, der sich immer noch auswirke. Strittmatter geht jedoch davon aus, dass sich die Situation in den kommenden Kindergartenjahren entspannen wird. Für die Jahrgänge 2018 bis 2022 wird mit einer durchschnittlichen Anzahl von 20 neuen Kindern gerechnet. Im Bereich der Kinder unter drei Jahren, wurden im Mai 15 von 44 Kindern betreut. Alle Plätze in der Kinderkrippe sind aktuell komplett belegt. Es besteht eine Warteliste. Bei der Ganztagesbetreuung müssen laut Strittmatter Einzelfalllösungen gefunden werden. Die Personalsituation bezeichnete Stefanie als stabil. Im neuen Kindergartenjahr könne der Personalbedarf gedeckt werden.