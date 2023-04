Die Winterpause ist vorbei, der Klausenhof öffnet wieder seine Türen. Und es gibt Neues: Im Rahmen der Wiedereröffnung am Sonntag wurde der neue Audioguide, ein elektronischer Museumsführer, der auf Mobiltelefonen abgespielt werden kann, vorgestellt. Die Informationen können nicht nur abgehört, sondern auch auf dem Smartphone nachgelesen werden.

Lange hat es gedauert, nun ist es aber soweit: Nach langer Vorbereitung stellte Bürgermeister Christian Dröse in Anwesenheit zahlreicher Gäste, unter ihnen Gemeinderäte, den neuen Audioguide für den Klausenhof vor. Schon vor längerer Zeit hatte man das Projekt in Angriff genommen, dessen Verwirklichung sich aber länger als erwartet hinzog. Einer der Gründe war die Schwierigkeit, das mehrere hundert Jahre alte Gebäude mit seinen dicken Mauern mit WLAN zu versorgen, erklärte der Bürgermeister.

Für die Realisierung des Projektes hatte man die Firma Aufwind ins Boot geholt, die Texte wurden professionell ausgearbeitet und gesprochen. Die Kosten des zu 80 Prozent vom Naturpark Südschwarzwald geförderten Projektes bezifferte Bürgermeister Dröse auf rund 5000 Euro, auf Kopfhörer wurde aus Kostengründen verzichtet. Vielmehr ist für die Nutzung des Audioguides ein Smartphone erforderlich. An zehn Stationen im Klausenhof selbst, etwa in Stube, Schlafkammer, Küche und Scheune, aber auch in der Schmiede, im Backhaus und der Säge, sind QR-Codes angebracht, die einzeln gescannt werden müssen. Die jeweiligen Informationen können dann angehört, aber auch auf dem Smartphone nachgelesen sowie Bilder und Grundrisse angesehen werden. Das Projekt sei ausbaufähig, abhängig vom Interesse der Besucher, sagte der Rathauschef.

Er hoffe auf eine „ganz, ganz tolle Saison, erstmals seit der Übernahme des Klausenhofes durch die Gemeinde ohne Corona“, fuhr er fort. Und am 18. April steht gleich die Präsentation einer weiteren Neuerung an. Zudem soll die Beleuchtung im Museum auf LED umgestellt und ein Beamer angeschafft werden, gefördert mit Leadermitteln. An Veranstaltungen ist auch in diesem Jahr einiges geplant, angefangen vom Ostermarkt über Kunststückchenmarkt bis hin zu Pflanzentauschbörse, Kräuterworkshops, Markttreff, Flohmärkten, Lesungen, Brunchs und einigem mehr. Und im Rahmen seiner Genuss-Tour wird Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt im Klausenhof Station machen.