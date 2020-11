von sk

Mit der Entscheidung zur Schließung aller Sportstätten im November musste auch das Vereinstraining des Eislaufvereins Hotzenwald-Herrischried (EVHH) in die „November-Pause“.

Immerhin kann der Verein auf eine gut besuchte Vorsaison zurückblicken. Mit dem Beginn des Schuljahres startete der Eislaufverein seine Saison am 15. September bei sommerlichen Temperaturen. Die Mitglieder kamen zahlreicher als gewöhnlich zu den Trainings jeweils dienstags und donnerstags. Viele Teilnehmer vom Kindergartenkind bis hin zu den Erwachsenen nutzten jede Trainingsmöglichkeit, war ihnen doch klar, dass eine Schließung der Eishalle jederzeit coronabedingt möglich sein könnte. Auch durfte der Verein zahlreiche neue Mitglieder begrüssen.

Gerade sollten einige Eisläufer zu Wettbewerben in Konstanz und Schwenningen angemeldet werden, doch diese Veranstaltungen wurden in den letzten Tagen abgesagt. Auch der Publikumslauf hatte in der Eishalle gerade diese Woche begonnen.

Nun hofft der Verein auf eine Verbesserung der Infektionslage und eine Wiedereröffnung der Eishalle im Dezember. Zur Freude der Eisläufer hat sich Herrischried entschieden, die Eishalle nur auf das Nötigste herunterzufahren und sie bereit zu halten für eine mögliche Wiedereröffnung. Sollte im Dezember jedoch Eislaufen nicht mehr möglich sein, wird dies dann nach derzeitigem Stand das Ende der diesjährigen Eislaufsaison bedeuten. Informationen zum Verein im Internet (www.eislaufverein-herrischried.de).