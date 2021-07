von sk

In der jüngsten Hauptversammlung blickte der Verein auf eine kurze, aber gut besuchte Eislaufsaison 20/21 zurück. Ab Mitte September wurde bei noch sommerlichen Temperaturen trainiert. Mit dem November-Lockdown musste das Training abrupt enden, bereits geplante Wettbewerbe wurden abgesagt.

Schnuppertraining ab 14 September

Zahlreicher als gewöhnlich erschienen im Vorjahr insbesondere die jungen Eisläufer im Kindergarten- und Grundschulalter und nutzten die Trainingsmöglichkeiten. Viele hatten sich auch zum Schnuppern angemeldet. Dies wird auch ab 14. September nach Anmeldung wieder möglich sein.

In der Versammlung erklärte der Vereinsvorstand, dass man fest mit einem Start der neuen Saison mit dem Schulbeginn ab Mitte September rechnet. Bürgermeister Christian Dröse machte deutlich, welche Bedeutung der Verein für und über die Gemeinde hinaus hat. Tatsächlich hat der Verein mit seinen mehr als 100 Mitgliedern ein großes Einzugsgebiet von Lörrach bis fast nach Villingen, wo ein ähnliches Angebot fehlt.

Neue Gebührenordnung

Für die neue Saison hat die Versammlung eine einheitliche Gebührenordnung abgesegnet, die nur noch einen Jahresbeitrag pro Mitglied vorsieht und die den Mitgliedern ermöglicht, bis zu dreimal in der Woche für einen geringeren Beitrag als bisher zu trainieren: Vorsaison, Trockentraining sowie Sonntagstraining bekommen die Mitglieder ohne Zusatzkosten oben drauf. Für Geschwisterkinder gewährt der Verein zukünftig Rabatte (Beitrag für erstes Kind: 130 Euro, zweites Kind: 80 Euro, ab dritten Geschwisterkind: 30 Euro). Ob der Verein mit dieser Minimalkalkulation kostendeckend arbeiten kann, wird sich wohl erst in ein bis zwei Jahren zeigen. Insbesondere das Training am Sonntagmorgen könnte für Familien mit jüngeren Kindern und längerer Anreise interessant sein, so wird aus einer Trainingsstunde gerne einmal ein Tagesausflug in den Hotzenwald. Derzeit wird die Website aktualisiert.

Kontakt per E-Mail an (Hildegard.Zumkeller@eislaufverein-herrischried.de).