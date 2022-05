von Sigrid Schneider

Wer an Einskunstlauf denkt, hat häufig Bilder blutjunger Läuferinnen vor Augen. Frauen jenseits Mitte 20 sind bei den Profis eher die Ausnahme. Dabei sind die Freude am Sport und auch die Erfolgschancen viel langlebiger, wie Vanessa Wodars aus Herrischried beweist. Sie hat im Eiskunstlauf ihre ganz große Liebe gefunden: Seit sie sechs Jahre alt ist läuft sie beim Eislaufverein Hotzenwald Herrischried und hat nun beim „Ice Linden Adult Cup“ im tschechischen Marienbad Gold geholt in der Kategorie „Adult Silver Free Skating“.

Das sei einer der schönsten internationalen Wettbewerbe gewesen, an denen die 23-Jährige Amateur-Eiskunstläuferin bisher teilgenommen habe, sagt sie mit einem strahlenden Lächeln. Denn Mitte April konnten Eiskunstläufer aus aller Welt ihre Leistung vor einem begeisterten Publikum präsentieren, das rein und alleine vom Können der Sportler begeistert war und für das die jeweilige Nationalität keine Rolle gespielt habe.

„Das Publikum war sehr offen für alle Sportler, das haben wir unmittelbar gespürt und auch unter den Eiskunstläufern herrschte eine einmalige freundschaftliche Atmosphäre – das war einfach großartig“, erzählt Vanessa Wodars. Außerdem hätten die Verantwortlichen in der gesamten Organisation und der Ausstattung der Räumlichkeiten nichts dem Zufall überlassen und sehr professionell gearbeitet, sagt sie.

Durch Zufall sei sie über eine britische Facebook-Seite auf die Ausschreibung für den Wettbewerb gestoßen und nun im Nachhinein überglücklich darüber – in den Jahren zuvor hatte sie bereits an etlichen Adult-Wettbewerben in ganz Europa teilgenommen.

Wettkämpfe bieten mehr Möglichkeiten

Anders als im Profisport, wo für junge Frauen ab Mitte oder Ende 20 die Karriere zu Ende ist, finden Eiskunstläuferinnen in diesen Amateur-Wettkämpfen Möglichkeiten sich zu präsentieren.

„Je älter, desto geringer die Chance mitzuhalten im professionellen Bereich – umso schöner ist es, dass diese internationalen Adult-Wettbewerbe existieren“, sagt Vanessa Wodars. Eislaufen heißt für sie sich selbst darstellen und ausdrücken zu können auf dem Eis, alles um sich komplett vergessen zu können und in den Sprüngen ein großes Gefühl der Freiheit zu erleben – genau das sei essentiell. „Der Sport hilft auch charakterlich und mental zu wachsen, denn es ist eine reine Kopfsache den Mut zu entwickeln rauszugehen und zu sich und seinem Können zu stehen – man lernt für‘s Leben“, weiß sie aus Erfahrung.

Das Training

Die waschechte Herrischriederin, die an der Uni Basel Englisch und Medienkommunikation studiert, absolviert zurzeit ein Auslandssemester in Cardiff, der Hauptstadt von Wales. Fremdsprachen und Reisen seien eine weitere Leidenschaft der jungen Frau, die während ihres Aufenthalts in Großbritannien mit einem englischen Coach in der Ice-Arena Wales trainieren kann, drei bis vier Mal pro Woche.

„Es ist ganz wichtig, diese Trainingszeiten fest einzuhalten und sich für den Sport die Zeit ganz bewusst zu nehmen – das macht den Kopf frei und nur so kann sich ein Gleichgewicht zwischen Alltag und Sport einpendeln“, weiß Vanessa Wodars. Genau so hat sie nach dem Abitur als Au Pair ein Jahr in Montreal/Kanada verbracht und noch immer schwärmt sie davon, wie sehr sie auch die Bilingualität in Kanada genossen hatte und davon profitieren konnte.

Eiskunstlauf für den Eislaufverein Hotzenwald Herrischried mit drei bis vier Trainingszeiten in der Woche, ein Studium in Basel mit Auslandssemester, Sprachen und Reisen – Vanessa Wodars findet auch noch Zeit für das Ballett, denn das trainiere Ausdruck und Beweglichkeit und passe perfekt zum Eiskunstlauf, erklärt sie. Und glücklicherweise biete die Uni in Cardiff auch Ballett-Kurse für Studierende an.

Dass das Eiskunstlaufen sie, egal wohin, immer begleiten und zum Alltag einen willkommenen Ausgleich schaffen wird, weiß sie sicher und auch, dass sie beruflich viel sehen will von der Welt und an vielen Orten gelebt haben möchte. Denn: Wer einmal mit dem Bereisen der Welt begonnen hat, kann davon nicht mehr lassen, sagt sie.