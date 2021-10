von sk

Die Herrischrieder Eis-Wölfe beginnen voller Elan und mit neuen Ideen das Training auf dem Eis. Mit einem „Tag der Wölfe“ starteten die 18 Freestyler so richtig durch. Bei einem gemeinsamen Frühstück im neuen Restaurant „Onkel Ali“ in Herrischried dankte Nicola Vonhof von der Hotzenwald Tourismus GmbH für den Einsatz beim neuen Image-Film. Die Probeaufnahmen im letzten November zogen sich mehrere Stunden in der kalten Halle hin. Doch der Einsatz hat sich offensichtlich gelohnt Die Freestyler setzten beim neuen Winterfilm den spektakulären Schluss- und Höhepunkt, so Vonhof. Das Video „Winter im Südschwarzwald“ wird in den nächsten Wochen vorgestellt. Viel Zeit sich darüber zu freuen blieb den Jugendlichen nicht. Schon wartete die Sportlehrerin Annette Heep mit einem kurzweiligen aber anspuchsvollen Training in der alten Turnhalle auf die Sportler. Die angesetzte Stunde verflog viel zu schnell. Danach ging es endlich in die Eissporthalle. Die ersten Tricks und Moves klappten erstaunlich gut, was für gute Stimmung sorgte. Nach einem kurzen Mittagessen ging es sofort wieder auf‘s Eis. Mit einem Sprung ins Hallenbad ging dieser abwechslungsreiche Tag zu Ende.

In dieser Saison sollen wieder Freestyle-Wettbewerbe stattfinden. Die ersten Kontakte zum Organisator Florian Herpel sind bereits hergestellt. Von ihm gibt es positive Signale. Die Herrischrieder werden in dieser Saison die Pokale für die Deutsche Meisterschaft spenden. Die Wettbewerbe finden in verschiedenen Eissporthallen im ganzen Bundesgebiet statt. Höhepunkt und Abschluss ist traditionell in Nordrhein-Westfalen. Die Eissporthalle in Dinslaken ist ein Mekka für alle Eis-Freestyler. Mit Tim Schwald, Björn Seiter, Louis Stoll, Valentino Ragusa und Robin Heep haben sich jetzt schon fünf Mitglieder bereit erklärt, an den anspruchsvollen Wettbewerben teilzunehmen. Die ersten Trainingseinheiten haben sie bereits hinter sich.

Ein weiterer Höhepunkt wird das 40-jährige Jubiläum der Eissporthalle Herrischried sein. Eigentlich wäre dieses bereits in der letzten Saison gefeiert worden, wegen Corona fiel jedoch die gesamte Eis-Saison und damit auch die Feierlichkeiten aus. Das Fest wird vom 21. bis 23. Januar 2022 nachgeholt. Die „Black Forest Wolves“ beteiligen sich mit einer „Nacht der Wölfe“ daran. Dem Anlass entsprechend steht eine große Lasershow auf dem Programm. Für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen verschiedene Freestyler-Gruppen. Die in der Szene bekannten Eis-Freestyler aus Karlsruhe, haben ihr Kommen über das ganze Jubiläums-Wochenende bereits fest zugesagt.