von Charlotte Fröse

Die Wünsche von Herrischrieder Vereinen, die über eine Spende der Sparkasse Hochrhein erfüllt oder zumindest bezuschusst werden sollen, reichen von einer Matschküche für den Kindergarten bis zum Erste-Hilfe-Kurs für Schüler. Auch in diesem Jahr wird die Sparkasse Hochrhein wieder Spenden an Vereine in Herrischried verteilen und mit 6.629 Euro Wünsche erfüllen.

Sieben Vereine haben der Gemeinde ihre Wünsche vorgetragen. Die Gemeinderäte legten in der jüngsten Sitzung für die eingereichten Wünsche jeweils einen Spendenvorschlag fest. Mit 2000 Euro soll der Verein Aktiver Hotzenwald bedacht werden, der damit die Refinanzierung von zugesagten Leadermitteln für Outdoor-Fitnessgeräte stemmen möchte. Der FC Herrischried möchte neue, einheitliche Trainingsanzüge (1200 Euro) für kooperierende Jugendmannschaften anschaffen. Eine neue Matschküche (1000 Euro) für den Kindertagen wünscht sich der Förderverein Kindergarten Wespennest.

Das Akkordeon-Orchester Herrischried möchte einen neuen Verstärker (829 Euro) für ein Keyboard anschaffen. Mit der Bitte um einen Zuschuss zur Wartung von Instrumenten der Jungmusiker und für die Anschaffung einer Kinderposaune (800 Euro) hat sich die Trachtenkapelle Herrischried beworben. Die Hotzenguggis Herrischried könnten für die Neubeschaffung und für Reparaturen von Instrumenten (400 Euro) einen Zustupf gut gebrauchen. Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Hotzenwald plant Erste-Hilfe-Kurse (400 Euro) für Schüler.