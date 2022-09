von Sigrid Schneider

„Ich mache dies, damit Louisa und die Erinnerung an sie weiterlebt“, sagt Larry Eppolito. Der 61-jährige Bostoner Manager sieht in Herrischried vom Gasthaus „Ochsen“ hinüber zum Kirchturm von St. Zeno. Neben Eppolito stehen seine Frau Sheila und die drei Töchter Rose, Sophie und Grace. Louisa Eckert, von der Eppolito spricht, ist seine Urgroßmutter. 1908 machte sie sich vom Hotzenwald aus auf den Weg in die USA, um dort ein neues Leben zu beginnen. Im August besuchte ihr Nachkomme nun Herrischried auf der Suche nach Spuren Louisas.

Louisas Paten wirteten einst im „Ochsen“

Hier im „Ochsen“ war Louisas Patentante Emerentia Eckert 1882 Wirtin, Patenonkel war ihr Mann, der Herrischrieder Metzger Albert Schäuble. Dort in St. Zeno könnte sie zur Kirche gegangen sein, bevor sie als 26-jährige junge Frau alleine in die USA emigrierte.

Die junge Louisa Eckert emigrierte 1908 vom Hotzenwald in die USA. Als mutig und stark aber ebenso zärtlich und fürsorglich hat ihre Familie sie in Erinnerung. Das Bild entstand noch vor der Auswanderung. | Bild: Archiv Larry Eppolito

„Wahrscheinlich ging sie zu Verwandten, die ihr dabei halfen in dem fremden Land Fuß zu fassen“, erzählt Larry Eppolito. Mutig und stark sei seine Urgroßmutter gewesen und unerschütterlich – und ebenso fürsorglich und zärtlich. „Ich habe sie sehr geliebt und meine ersten sechs Lebensjahre lang noch sehr lebendig und präsent erlebt“, berichtet der Amerikaner. „Mein Großmudder“ habe er sie immer genannt, sagt er und lächelt.

Das zehnte Kind eines Hotzenwälder Tagelöhners

Louisa wurde 1882 als zehntes Kind des Tagelöhners Fridolin Eckert und seiner Frau Johanna Eckert, geborene Schäuble, in Herrischried geboren. Sie starb 1967 in Boston. Dazwischen liegt das Leben einer starken, mutigen Hotzenwälderin, die in einem fremden Land quasi allein und ohne Englischkenntnisse zwei Kinder großgezogen und dabei eine Bäckerei geführt hat.

Louisa Eckerts Eltern Johanna Schäuble und Fridolin Eckert (1838 – 1911). Die Familie lebte in Herrischried. Fridolin Eckert musste als Waldarbeiter seine Frau und seine zehn Kinder mühselig versorgen. Ein Schicksal, das die Familie mit vielen anderen teilen musste im damaligen Armenhaus Badens. | Bild: Archiv Larry Eppolito

„Bis zu ihrem Tod sprach sie nur mäßig Englisch“, sagt ihr Urenkel. Als Kind habe sie ihm bei jedem Besuch ein wenig Deutsch beigebracht. „Trink einen kleinen Schluck“, habe sie ihn freundlich aufgefordert, wenn er durstig auf ihrem Schoß gesessen habe. Die fehlenden Sprachkenntnisse machten es umso wahrscheinlicher, dass sie von deutschsprechenden Verwandten und Freunden Unterstützung bekommen haben musste, vermutet Larry Eppolito.

Die Auswanderin arbeitete in einer Bäckerei

1908 in Boston angekommen arbeitete Louisa Eckert zunächst in einer Bäckerei. Hier lernte sie ihren ersten Mann Alexander Kish, einen gebürtigen Österreicher, kennen. Alexander sei etliche Jahre älter gewesen als Louisa und schon 1909 heirateten beide, erzählt Eppolito. Ihre beiden Kinder Elisabeth und Francis wurden 1911 und 1913 geboren.

Im Kreise ihrer Familie strahlt die betagte Louisa Kish-Althausen (vorn). Links hinter ihr ihre Enkelin Louise Gavin-Cooper, dahinter von links George und Josephine Gavin, Ed Gavin, Nancy Gavin-Eppolito und Elisabeth Kihs-Gavin. | Bild: Archiv Larry Eppolito

Die Ehe sei unglücklich gewesen, da Alexander Kish schwer alkoholkrank war. Seine Spur verliert sich während des Ersten Weltkriegs. Sicher ist nur, dass Alexander Kish 1918 verstarb. „Wo er beigesetzt worden ist, wissen wir nicht“, erzählt Larry Eppolito. Erst 1932 heiratete Louisa erneut und war mit Joseph Althausen, einem gebürtigen Deutschen, sehr glücklich.

Ein mysteriöser Mordfall

Einschneidend aber seien vorher zwei Erlebnisse für seine Urgroßmutter gewesen, sagt Eppolito. Zum einen war sie von 1909 bis 1913 in Fall River, Massachusetts, Zugehfrau bei Lizzy Borden, lange nach deren Freispruch im Prozess um den Mord an deren Vater und ihrer Stiefmutter 1892. Ein Fall, so mysteriös und bis heute nicht aufgeklärt, dass diese Geschichte vielfach in literarischen Werken und Musikstücken bearbeitet worden ist. Für Louisa aber sei Lizzy Borden eine so wichtige und verlässliche Bezugsperson gewesen, dass sie ihre Tochter „Elisabeth“ nach ihr benannt hat. „Sie erzählte immer, wie nett Lizzy Borden zu ihr gewesen sei“, weiß Larry Eppolito.

Weil die Deutschen gehasst wurden, gab sie sich als Schweizerin aus

Das zweite Erlebnis, das sich als äußerst erschwerend für die Ahnenforschung von Larry Eppolito ausgewirkt hat, waren die zunehmende Ausgrenzung von Deutschen und Übergriffe auf sie während des Ersten Weltkrieges. Als nämlich der Deutschen-Hass dazu geführt hatte, dass die Auslagen von Louisas Bäckerei in Boston völlig zerstört worden waren, gab sie sowohl vor den Behörden als auch in ihrem Umfeld an, aus der Schweiz zu stammen – und hatte danach Ruhe. Dieser Coup sei Louisa gelungen, da sie vor ihrer Emigration eine Zeit lang in Basel gelebt habe und einen „fehlerhaften“ Eintrag als Deutsche glaubhaft machen konnte.

„Bei der Recherche nach unseren familiären Wurzeln tappten wir dadurch zunächst einmal im Dunkeln und erst als ein Genealoge auf die geänderte Identität meiner Urgroßmutter gestoßen war, fanden wir ihre Spuren in Herrischried“, erzählt Larry Epollito glücklich.

Die Familie besteht aus einem bunten Nationalitätenmix

Deutsche, Iren, Italiener – ein bunter Mix der Nationen habe die Geschicke seiner Familie geprägt und dadurch sei die Genealogie für ihn so wichtig geworden, erzählt Larry Eppolito. Bei der Ahnenforschung unterstützen ihn seine Frau und seine Töchter. Sie alle bewege die Frage, woher sie kommen, und wo vielleicht noch Verwandte von ihnen leben.

Die nächsten Reisen in die Herkunftsländer der Vorfahren sind bereits geplant

„Es ist beglückend, hier in Herrischried Orte zu sehen, die Louisa auch gekannt haben könnte, selbst wenn sich keine Verwandtschaft mehr hier finden wird“, sagen sie. Ihre kommenden Reisen in die Herkunftsorte vom Eppolitos Großvater in Irland und dem Vater in Italien sind bereits geplant. Immer seien auch seine Geschwister ganz neugierig auf seine Reiseerlebnisse, sagt Larry Eppolito. Und seine Frau Sheila ergänzt: „Einer muss eben den Anfang machen und mit der Suche beginnen – in unserem Fall ist das mein Mann.“