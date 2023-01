von Karin Steinebrunner

Zur traditionellen Stubenmusik am Klausenhof hatte der Förderverein des Freilichtmuseums nach zweijähriger Pause eingeladen. Die Plätze in der kleinen Stube rund um die Chunscht waren wie gewohnt gefüllt bei der Lesung von Sandhya Hasswani. Die junge Autorin las aus ihrem historischen Roman „Die letzte Äbtissin“, musikalisch umrahmt von den beiden Altflötistinnen Verena und Xenia Jehle. In der Pause gab es Glühwein und Christstollen, und der Fördervereinsvorsitzende Helmut Eckert erinnerte daran, dass solche kleinen Zusammenkünfte, das sogenannte „Z‘Licht goh“, früher die dunklen Winterabende in geselliger Runde erhellten.

Sandhya Hasswani las zwei größere Abschnitte aus ihrem rechtzeitig zum 300sten Geburtstag von Mari-Anna von Hornstein-Göffingen, der letzten Äbtissin des Säckinger Damenstifts, veröffentlichten Buch vor. Dies im fließenden Wechsel mit erklärenden Kommentaren, die historischen Hintergründe wie die Einbindung in den literarischen Kontext betreffend. So erfuhren die Zuhörer unter anderem vom Münsterbrand im Jahr 1751, kurz vor Vollendung der über 20 lange Jahre hinweg erledigten Renovierungsarbeiten, von der Wahl der erst 32-jährigen Mari-Anna zur Äbtissin im Jahr 1755, von ihrem Spagat zwischen Tradition und Reformen während ihrer beinahe 50-jährigen Regentschaft.

Neben der Biographie der Äbtissin hat Sandhya Hasswani in ihrem Buch aber auch das Leben der einfachen Bevölkerung in jener Zeit porträtiert, und so erhielten die Zuhörer am Klausenhof auch Einblick in die Deportation von insgesamt 112 Personen, 21 Männer mitsamt ihren ganzen Familien, im Oktober 1755 ins Banat. Als Rädelsführer der Salpetererunruhen waren sie des Hochverrats beschuldigt und vom Waldvogt anstelle der Verhängung der Todesstrafe zur Verbannung „begnadigt“ worden.

Diese von Sandhya Hasswani mit Charme vorgetragene historisch schwere Kost wurde luftig leicht musikalisch umrahmt. Verena und Xenia Jehle hatten zwei Sonaten des an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert lebenden Komponisten Jean-Baptiste Loeillet de Gant mitgebracht, die sie in imposant prägnantem Zusammenklang interpretierten.

Sandhya Hasswani liest am 25. Januar im Pfarrsaal in Albbruck und am 8. März in der Wehrer Mediathek aus ihrem Buch „Die letzte Äbtissin. Ihr bewegtes Leben in Säckingen“, Friedrich Reinhardt Verlag Basel 2022.