Die Gemeinde Herrischried ist kriminaltechnisch immer noch ein relativ sicheres Pflaster. Dies belegte die Kriminal- und Unfallstatistik für das Jahr 2022, die vom neuen Leiter des Polizeipostens Görwihl, Dominik Gutmann, in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde. In den verschiedenen Bereichen waren allerdings unterschiedliche, sowohl positive als auch negative, Entwicklungen zu verzeichnen.

Bei den Straftaten allgemein ergab sich im Vergleich zum Jahr 2021 ein Anstieg um gut 31 Prozent. Während 2021 noch 60 Straftaten registriert wurden, stieg deren Zahl im letzten Jahr auf 79. Der Anstieg war jedoch identisch mit der Entwicklung im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg.

Der Kriminaloberkommissar nannte auch Gründe für diese Entwicklung: „Nach der Corona-Pandemie findet wieder mehr Leben im öffentlichen Raum statt“, so Dominik Gutmann. Er führte weiter an, dass die Entwicklung der Straftaten auch auf den Anstieg der Internetkriminalität zurückzuführen sei: „Das Internet ist eine gefährliche Welt“, so Gutmann. Im Bereich der Rohheitsdelikte, dazu gehören Körperverletzung und Bedrohung, verdoppelte sich die Zahl im Vergleich zu 2021.

Weniger Diebstähle

Dagegen ging die Zahl an Eigentumsdelikten, wie etwa Diebstahl, um mehr als die Hälfte zurück. Um ein Drittel stieg die Anzahl der Vermögensdelikte; hierzu zählt auch der Betrug im Internet. In dem Zusammenhang warnte Dominik Gutmann eindringlich vor sogenannten Schockanrufen. Dies sei ein zunehmendes Phänomen, das beobachtet werde. Leider werde die Polizei bei solchen Taten oft zu spät informiert, so der Beamte.

Dennoch kann sich die Aufklärungsquote bei Strafdelikten in Herrischried durchaus sehen lassen. Sie betrug im vergangenen Jahr über 63 Prozent; das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um acht Prozent. Für die gute Aufklärungsquote nannte Polizeioberkommissar Dominik Gutmann auch einen Grund: „Es ist positiv, wenn ein Polizeiposten vor Ort ist“.

Die Altersstruktur der Tatverdächtigen zeigt ein interessantes Bild. Von insgesamt 51 Tatverdächtigen entfielen 43 auf Erwachsene ab 21 Jahren. Hinzu kommen sieben Jugendliche und ein Kind. Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg werden im Landkreis Waldshut am wenigsten Straftaten erfasst.

Die Zahl der Verkehrsunfälle auf der Gemarkung Herrischried stieg von neun im Jahr 2021 auf zwölf im vergangenen Jahr. Bei sieben Unfällen wurden eine oder mehrere Personen verletzt. Der Postenleiter bescheinigte Herrischried jedoch im Vergleich zu anderen Kommunen ein niedriges Unfallniveau ohne Unfallschwerpunkt.

Polizeiposten Görwihl Der Polizeiposten ist zuständig für die Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach. Die Einwohnerzahl beträgt insgesamt 10.811. Leiter des Polizeipostens ist seit dem vergangenen Jahr Kriminaloberkommissar Dominik Gutmann. Im Einsatz sind drei Polizeibeamte. Der neue Postenleiter setzt auf dem Hotzenwald den Schwerpunkt auf vermehrte Drogen- und Alkoholkontrollen.