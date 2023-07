Nach knapp 50 Jahren ist das Löschfahrzeug der Feuerwehrabteilung ersetzt worden. Das neue fährt schon seit geraumer Zeit zu den Einsätzen, eine feierliche und offizielle Übergabe hat aber bisher gefehlt. Da zeigten sind die Feuerwehrmänner rund um Abteilungskommandant Stefan Dröse eher entspannt, „dann gibt‘s halt ein Sommerfest“. Der vergangene Sonntag war ein idealer Festtag für Hogschür. Das neue LF 10 konnte ausgiebig besichtigt werden.

Rund 290.000 Euro hat die Ersatzbeschaffung gekostet. 96.000 Euro hat das Land Baden-Württemberg übernommen. Die Entscheidung für ein Serienfahrzeug lag nahe. Einerseits wegen der geringeren Kosten für die Gemeinde. Andererseits ist das Konzept für die Wiederverwendung der vorhandenen Gerätschaft der Abteilung Hogschür passgenau gewesen. Einzig ein stimmiger Lifter für die Tragkraftspritzenpumpe ist mit eingebaut worden, was 8000 Euro gekostet hat. Sonst wären vier Feuerwehrmänner im Einsatz mit dem Hieven und Tragen gebunden gewesen. Neu im Hogschürer LF 10 sind hingegen ein mobiler Lichtmast, eine regelbare Pumpendruckanlage und der Löschwassertankt mit 1600 Liter.

Gesamtfeuerwehrkommandant Michael Siebold erklärte den zahlreich anwesenden Gäste die praktikablen Verbesserungen im neuen Löschfahrzeug: „Die Atemschutzgerätschaft befindet sich nun direkt am Sitz im Mannschaftsraum“. Da kann bereits während der Anfahrt die Ausrüstung angelegt werden. Kommandant Siebold dankte in diesem Zuge auch dem Förderverein der Feuerwehr Herrischried. „Die haben die Stahlflaschen durch Kohlefaserflaschen ersetzten lassen und den Mehrpreis übernommen, ein Gewichtsvorteil für die Feuerwehrmänner“, so Siebold.

Bürgermeister Christian Dröse kam zum Sommerfest in seiner Feuerwehruniform. Eine Selbstverständlichkeit als ehemaliger Kommandant der Herrischrieder Feuerwehr. „Das Projekt der Beschaffung als Kommandant angestoßen und als Bürgermeister zum Abschluss gebracht“, Dröse zeigte den Gästen die längere Vorgeschichte gleich mit auf. Im aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan des Jahres 2013 drin, hatte der Gemeinderat im November 2018 die Beschaffung bewilligt und den Kauf 2020 getätigt. Das Fahrzeug konnte im November 2021 mit einer eintägigen Unterweisung in Ulm abgeholt werden. Da war schon klar, dass die Garage umgebaut werden musste, das neue LF 10 ist mit 3,3 Metern deutlich höher als das bisherige. Auch hier hat sich der Zusammenhalt der Hogschürer Abteilung bewiesen. „Beim Umbau alles selber gemacht“, damit zollte der Bürgermeister seinen Respekt für die geleistete Arbeit. Ortsvorsteher Thomas Siebold kam passend mit einem privaten Geschenk zum Sommerfest und überreichte einen Notfallrucksack zur Ersthilfe der Abteilung. Die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann fand die passenden Worte: „Kommen Sie gesund von all ihren Einsätzen zurück“. Das gut besuchte Sommerfest wurde von der Trachtenkapelle Altenschwand gekonnt musikalisch umrahmt.