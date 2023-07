35 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Hotzenwald besuchten auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner während ihrer Berlinreise den Deutschen Bundestag.

Mit ihren Lehrerinnen und Lehrern erkundeten die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Hotzenwald die Bundeshauptstadt Berlin unter geschichtlichen und politischen Gesichtspunkten. Ein zentraler Bestandteil der Exkursion war auch ein Besuch im Deutschen Bundestag. In einem Hintergrundgespräch mit dem Büro des Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Waldshut und Hochschwarzwald, Felix Schreiner, wurden die Schülerinnen und Schüler über die Arbeit des direkt gewählten Abgeordneten informiert.

Felix Schreiner freute sich sehr, dass die Schulklasse aus dem Hotzenwald seinen Arbeitsplatz besuchte. Schließlich sollten die Gäste erfahren, wie das Parlament arbeite und welche Aufgaben ein Mandatsträger in Berlin zu erfüllen habe. Das Büro des Abgeordneten erklärte, dass der Deutsche Bundestag etwa 22 Wochen im Jahr in Berlin tage. Die andere Zeit verbrächten die Mitglieder des Bundestages in ihren Wahlkreisen sowie auf Delegationsreise im In- und Ausland. „Daher hat Felix Schreiner auch zwei Bürostandorte Berlin und Waldshut-Tiengen“, berichtete Mitarbeiter Lucas Kröger.

Im Laufe der Diskussion wurde auch über die Rolle des Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner als Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung berichtet. Ein weiterer Aspekt der Diskussion war die Infrastruktur im Landkreis Waldshut. Hier sei derzeit viel in Bewegung. Während die Lückenschlüsse der A98 in den Planungen vorankommen, sei die Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke bereits im Planfeststellungsverfahren. Die Elektrifizierung soll Ende Dezember 2027 realisiert sein. Am Ende des Gespräches ging es auch um den Ukrainekrieg.