„Es isch, wies isch“ – das Motto ist Programm bei Marianne Schätzle. Im Wagenschopf am Klausenhof plauderte die Kabarettistin auf Einladung der Gruppe „Kultur uff‘m Wald“ des „Aktiven Hotzenwald“ zwei Stunden lang frisch von der Leber weg über die kleinen Unzulänglichkeiten des Lebens. Das Altern und neue Moden, die Männer, aber auch die Frauen, und in einem Merkel-Intermezzo auch die aktuelle Politik nahm sie dabei aufs Korn.

Sie kann durchaus bissig sein, etwa wenn sie erklärt, ein Blind Date sei wie Schrottwichteln – wenn dir was nicht gefällt, gibst du‘s einfach weiter. Meist aber ist sie einfach amüsant, das Alemannisch sorgt stets für einen liebenswürdigen Unterton, und man fühlt sich nicht unangenehm berührt, wenn man sich in ihren kleinen Geschichten selbst wiedererkennt. Und so zaubert sie auch öfter ein Schmunzeln auf die Gesichter der Zuhörer in den voll besetzten Stuhlreihen, als sie einen hellen Lacher provoziert, auch wenn sie mitunter einen spontanen Applaus bekommt. Dafür vermeidet sie aber auch Witze, die man schon hundertmal gehört hat, ihre Pointen sind auf eine charmante Art entlarvend, und den kurzen Griff unter die Gürtellinie – des Mannes – spart sie sich auf für den Schlussgag.

Nett auch, dass sie mehrfach Schluss macht, noch mal und noch mal kommt, nachdem sie sich bereits verabschiedet hatte, und schließlich den Abend dann beschließt, wie sie ihn begonnen hat, mit einem Lied zum Mitsingen und Mitklatschen. Darin lässt sie zu Beginn den Gummitwist ihrer Jugend wieder aufleben und singt sich am Ende den vermehrten Haarwuchs an ungeahnten Körperstellen ihres Mannes schön, indem sie ihn zum Teddybär erklärt. Dazwischen mokiert sie sich über die heutigen Kindernamen, sie lästert über die Sportlichkeit der E-Biker, die nur so viel treten, dass ihnen die Füße nicht einschlafen, und vergleicht sie kurzerhand mit einem Sack Mehl. Aber auch über die eigenen kleinen Zipperlein und die Veränderungen, die sich mit zunehmendem Alter einschleichen, hält sie Gericht. „Ich habe mir Pfirsichhaut gewünscht und habe Orangenhaut bekommen“, meint sie lakonisch und fragt, ob jemand ihren Hintern gesehen habe, der habe sich nämlich ganz verabschiedet, wie sie bei einer Ganzkörperinventur während der Coronazeit feststellen musste.

Immer wieder kommt Marianne Schätzle auf ihre Herkunft vom Bauernhof zu sprechen, über das einfache Leben früher, bei dem man am Geruch nach Mottenkugeln und Mief erkannte, dass Sonntag war – die Großeltern hätten immer das gleiche Sonntagskleid angehabt, das höchstens mal gelüftet wurde, die Jungen heute gäben täglich stapelweise Wäsche zum Waschen. Auch das veränderte Essverhalten kommt da selbstverständlich zur Sprache. In Brüssel, erklärt Schätzle, diskutiere man wochenlang über ein Schnitzel, das keins ist, aber gern eins wäre, und sie meint dazu: „Also ehrlich, ich wäre auch gern Pretty Woman!“, und die vegane Wurst auf dem Grill konfrontiert sie gewitzt mit der Umkehrung, sie schnitze ja auch kein Gelbes Rüble aus einem Schinken.

Apropos Grill. Das Grillen, meist von Männern ausgeführt, deren Kochkompetenz auf einer Skala von eins bis zehn bei minus sieben angesiedelt wäre, darf in ihrer Themenliste natürlich nicht fehlen. „Frauen, die Grillen für Kochen halten, glauben auch, dass der Meister Propper persönlich in der Flasche sitzt“, weiß sie, und auch, dass Männer nur grillen, was einen Puls hatte, und gesteht schließlich, für Frauen sei so ein Grillabend keineswegs entspannt, sondern fühle sich an wie das Zubereiten eines dreigängigen Menüs in einer Küche, die zuvor angezündet wurde.

Marianne Schätzle gibt sich lässig, ganz die moderne Hausfrau vom Lande, mit Knoten vorne in der karierten Bluse und Strohhütchen, sind ihre Auftritte als Merkeldouble ja inzwischen auch Vergangenheit. Eine kleine Stippvisite der Ex-Kanzlerin allerdings hat sie doch noch im Programm. Als solche fühlt sie sich zur hauptamtlichen Sündenböckin auserkoren, selbst für die Glatze von Olaf Scholz soll sie mittlerweile verantwortlich sein.