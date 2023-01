von Christiane Sahli

Die Kommunalwahl im kommenden Jahr wird den Herrischrieder CDU-Ortsverband im Laufe des Jahres beschäftigen, bereits jetzt hat die Kandidatensuche begonnen, erklärte die Ortsverbandsvorsitzende Nicole Allgaier in der Jahreshauptversammlung. Nach den Sommerferien werde man in die heiße Phase starten, fuhr sie fort. Gemeinsam wolle man erarbeiten, was wichtig für die Gemeinde sei und was die Bürger beschäftige. Auch die Reihe „CDU vor Ort“ will man fortsetzen und dabei verschiedene Betriebe, Vereine und Orte aufsuchen. Vorgesehen ist auch, die Abgeordneten Sabine Hartmann-Müller und Felix Schreiner dazu einzuladen. In ihrem Rückblick auf das vergangen Jahr nannte die Vorsitzende unter anderem das Sommerfest mit Besichtigung des Schulhausneubaus und die Besichtigung des Freizeitzentrums mit Einblicken in die Technik.

In ihrem Bericht aus dem Gemeindrat sprachen Katja Hauber und Peter Kohlbrenner unter anderem die Themen Abwasserkonzeption Wehrhalden, die stark gestiegenen Energiekosten, das Neubaugebiet Ackern V, das Gewerbegebiet Rütteweidling und den Wohnmobilstellplatz an. Das Thema Hotel am Stehlesee sei für die CDU noch nicht vom Tisch, man hoffe nach wie vor einen Investor und Betrieber zu finden, so Nicole Allgaier.

Bürgermeister Christian Dröse lobte die Veranstaltungen „CDU vor Ort“, da durch sie Themen nach außen getragen und Herrischried bekannt gemacht werde. Den Ortsverband bezeichnete er schmunzelnd als „netten Kahn, der auf dem Hotzenwald voranschippert und gut auf Kurs ist“.

Ein Eindruck, den auch der Kreisvorsitzende Felix Schreiner bestätigte. Kommunalpolitik sei „die Basis für alles“. Schreiner rief dazu auf, die Grundzuversicht zu bewahren. Trotz aller Herausforderungen und Krisen lebe man in einem starken Land mit einer starken Gesellschaft, die schon vieles bewältigt habe.

Im Vorstand bleibt alles beim Alten: Bei den Teilneuwahlen wurden die zweite Vorsitzende Katja Hauber, Kassierer Andreas Biehler, der erste Beisitzer Peter Kohlbrenner und Pressesprecher Bodo Klomki im Amt bestätigt.

Eine Ehrung der besonderen Art wurde Alwin Schlüter und Helmut Eckert, langjähriger Vorsitzender des Ortsverbandes, Gemeinderat und erster Bürgermeisterstellvertreter, zuteil. Sie wurden von Nicole Allgaier und Felix Schreiner für 50jährige Parteizugehörigkeit geehrt und erhielten die CDU-Verdienstnadel in Gold.