von Werner Probst

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des EHC Herrischried im Automobilclub Clubheim beim Sportplatz in Herrischried. Da durch die Corona-Pandemie die Eishalle geschlossen wurde, konnten in der Runde 2020/2021 keine Spiele in Herrischried stattfinden.

Vorsitzender Manfred Hofmann eröffnete die Versammlung, der sich dann die Totenehrung anschloss. Die Versammlung gedachte Julian Sörgel, der bei einem tragischen Autounfall sein Leben verlor. Er war seit seiner Jugend Aktivspieler im EHC Herrischried.

Im Jahresbericht von Schriftführerin Christel Meyer kam zum Ausdruck, wie gut die Vorbereitungen liefen, um den Erfordernissen für die Spiele in der Eishalle gewappnet zu sein. 100 Eishockeyfreunde hätten in der Halle Platz nehmen dürfen, bei zwei Vorbereitungsspielen wurden die Sicherheitsmaßnahmen getestet, doch bevor ein Verbandsligaspiel in der heimischen Halle stattfand, wurde die Eishalle geschlossen und bald sagte der Schweizer Verband die Ligaspiele ab.

Christel Meyer hatte auch Erfreuliches zu berichten. So galt ihr Dank den aktiven und passiven Mitgliedern des Vereins, denn es seien nur wenige Abgänge zu verzeichnen gewesen. Ein besonderer Dank galt den Sponsoren, die trotz der ungewissen Lage den Verein finanziell großzügig unterstützt haben.

Über den Spielbetrieb der aktiven Mannschaften gab es nur wenig zu berichten. So liegen die großen Hoffnungen auf den neuen Verbandsrunden, bei denen dann auch eine zweite Mannschaft spielen wird.

In der folgenden Saison gibt es im Bereich der Jugendmannschaften eine bedeutende Veränderung. Die Schweizer Vereine Laufen, Rheinfelden und Sissach und der EHC Herrischried haben sich im Jugendbereich zusammengeschlossen und werden unter dem neuen Namen „HC Nordwest United“ spielen. Mit diesem Zusammenschluss wolle man die Kinder gezielt fördern. So sei es jedem Kind gestattet, zusätzlich auch bei den anderen beteiligten Vereinen zu trainieren.

Die Teilneuwahlen

Nur eine Formsache waren die Teilneuwahlen des Vorstandes für die nächsten zwei Jahre. Bürgermeister Christian Dröse, der auch die Grüße der Gemeinde überbrachte, leitete die Teilneuwahlen, bei denen in offener Wahl Thomas Krejci als stellvertretender Vorsitzender ebenso einstimmig wiedergewählt wurde, wie Christel Meyer als Schriftführerin. Mit einem Grillfest fand die Versammlung ihren Abschluss.

Der EHC Herrischried „Hotzenwald – White Stags“ wurde 1989 gegründet. Vorsitzender ist Manfred Hofmann, Telefon 07764/15 08, E-Mail (ehc.hofmann@t-online.de).