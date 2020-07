von Hans-Jürgen Sackmann

Beim EHC Herrischried ist mächtig was los. Alle sind gespannt, wann die Eishalle wieder geöffnet wird. Lange hat es gedauert, bis am Samstagabend die Mitgliederversammlung des EHC stattfinden konnte. Jetzt war es endlich soweit. Vorsitzender Manfred Hofmann konnte die Mitglieder begrüßen.

Nicht die gut vorbereiteten Wahlen standen im Vordergrund, sondern die Frage wie es mit der Eishalle weitergeht. Viele Faktoren spielen eine Rolle, vor allem hängt es von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Der Vorsitzende sah es positiv: „Die Gemeinde hat uns versichert, dass man die Halle wieder öffnen wird. Aktuell denkt man, bis 250 Zuschauer zulassen zu können. Alles hängt vom weiteren Verlauf der Corona Zahlen ab. Der neue Bürgermeister wird als eine seiner ersten Amtshandlungen den finalen Entscheid treffen.“

Die Schriftführerin Christel Meyer berichtete über sportliche Erfolge, die jäh ein Ende mit dem Lockdown im März fanden. Die 1. Mannschaft hatte ihre Runde offiziell abgeschlossen, doch bei der 1b und der Jugend mussten viele Spiele und Turniere abgesagt werden. Gepflegt wurde die Kameradschaft beim fröhlichen „Bänklifest“ im Juni, dem alljährliche Grillfest Ende Juli im AC-Clubheim und nicht zu vergessen beim traditionellen Lammessen in der „Fliegerklause“ in Hütten. Sie berichtete auch über die Spendenbereitschaft der Fans beim Benefizspiel vor Weihnachten gegen den SC Reinach. Der stolze Betrag von 1000 Euro konnte an die heilpädagogische Einrichtung „Sonnenhalde“ in Görwihl überwiesen werden. Kassiererin Martina Frommherz wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Sie berichtete von großen Ausgaben für den Spielbetrieb und der Eishallenmiete. Mit Einnahmen aus Werbung und dank der Sponsoren konnte sie aber ein positives Ergebnis ausweisen, das Luft für Neuanschaffungen zulässt.

Die Trainer waren rundum mit dem Einsatz Ihrer Mannschaften zufrieden. Tomas Krejci freute über den zweiten Platz in der dritten Schweizer Regio League. Der Trainer der 1b-Mannschaft, Markus Pankratz lobte den sehr guten Trainingsbesuch und das neue Online-Teamplanbuch, mit dem er seine 35 Spieler optimal einteilen kann. Jugendleiterin Martina Rueß hat 49 Jugendliche in ihren Reihen. Es wurde ein Werbevideo gedreht und bei der Laufschule nahmen 25 Kinder teil, von denen neun als Neumitglieder gewonnen werden konnten.

Die Teilneuwahlen gingen flott über die Bühne. Manfred Hofmann bleibt Vorsitzender. Tobias Huber und Reiner Kohlbrenner wurden als Beisitzer im Amt bestätigt. Weiterhin kümmert sich Martina Rueß um die Jugendlichen und Martina Frommherz hütet die Kasse. Ricky Schneider wurde neu als dritter Beisitzer gewählt. Er wird sich mehrheitlich um die Belange der zweiten Mannschaft (1b) kümmern. Das altgediente Vorstandsmitglied Heinz Gerspach hat sich entschieden, das Amt als Präsident und Sponsoring Beauftragter vorzeitig niederzulegen. Im Vorstand wurde beschlossen, den Präsidentenposten für ein Jahr unbesetzt zu lassen. Zum Abschluss beschlossen die Mitglieder einstimmig Heinz Gerspach für seine großen Verdienste um den EHC zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Der Verein: Der EHC Herrischried – „Hotzenwald White Stags“ e.V. wurde 1989 gegründet. Die Jugendabteilung folgte im Jahr 2000. Der Verein hat 100 Passivmitglieder, 57 aktive Spieler und 48 Nachwuchsspieler. Weiter Infos: www.ehc-herrischried.com