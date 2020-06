von Peter Koch

Der EHC Herrischried trainiert. Das ist schon mal die wichtigste Nachricht für alle Fans des deutschen Eishockeyclubs, der in der Schweizer Regio-League spielt und in den vergangenen zwei Jahren jeweils als Vizemeister abschloss. Immer dienstags und donnerstags versammelt der erfahrene Verteidiger mit der Nummer 13 und Spielertrainer Tomáš Zourek die ortsansässigen Spieler zum Sommertraining.

Dieses startete coronabedingt später ins Jahr und konnte erst am 2. Juni aufgenommen werden. Trainiert werden darf nur draußen. Dabei legt Zourek vor allem Wert auf Koordinationstraining für Arme, Hände und Beine. Weiter Trainingsinhalte sind Einheiten die die Sprungkraft, Schnellkraft und Kondition stärken. Besonders beliebt sei bei den Spielern der Lauf am Skilift rauf, verkündet er augenzwinkernd. „Ich versuche das Training aber so zu planen, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt“, ergänzt er.

Zum Hanteltraining in die Pumperbude

Ab Juli soll es dann am Wochenende in die „Pumperbude“ gehen, dann wird zusätzlich noch Hanteltraining gemacht. Die Spieler, die nicht im Umfeld des Vereins wohnhaft sind, sind aufgefordert sich selbstständig fit zu halten. Zourek vertraut darauf, dass das auch ausreichend passiert, merken würde man es sonst erst in den ersten Vorbereitungstrainings und während der Saison. Doch die EHC-Spieler sind Amateure mit professioneller Haltung und leidenschaftliche Eishockeyspieler. Sie wissen, wie schnell ihr Platz im Team verloren gehen kann und sie wissen, dass an einzelnen Leistungen das Mannschaftsergebnis hängt. Und wer will schon riskieren, dass ihm bei Heimspielen vor regelmäßig 700 Zuschauern die Luft ausgeht?

Vereinsspitze blickt auf Saisonstart

Manfred Hofmann, Vorsitzender des Vereins, arbeitet unterdes mit der Vereinsführung an der neuen Saison. In Regio-Versammlungen, die online stattfinden, werden die Einzelheiten geklärt und Möglichkeiten ausgelotet. Beim Verband stünden Zeichen bisher auf normalen Saisonstart Ende Oktober, weiß Hofmann zu berichten, jedoch müsse die Gemeinde auch die Halle frei geben und da gebe es bisher noch keine Zusagen.

Der Verein EHC Herrischried Hotzenwald White Stags, Salpetererweg 31, 79737 Herrischried ist per E-Mail (info@ehc-herrischried.de) erreichbar – Präsident ist Heinz Gerspach, der Vorsitzender ist Manfred Hofmann (Telefon 07764/1508) und Martina Ruess ist Jugendleiterin. Der EHC verfügt über zwei Seniorenmannschaften, die beide in der Schweizer Liga beheimatet sind. Jugendteams bieten für beinah alle Altersgruppen Trainingsmöglichkeiten. Angefangen bei der kostenlosen Laufschule für die ganz Kleinen.

Hofmann ist sich bewusst, dass der Saisonstart natürlich maßgeblich von der weiteren Entwicklung in Sachen Corona abhängig ist. Sicherlich werde es auch für die Halle in Herrischried Auflagen geben, vermutet er. Als Zeichen der Entspannung wertet Hofmann indes, dass der Verband eine reguläre Sitzung für September plant, also zusammen und persönlich vor Ort und nicht online.