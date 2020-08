von Markus Vonberg, Peter Koch und Sandhya Hasswani

18.22 Uhr: Auch bei der Briefwahl wird es dem Augenschein nach ein enges Ergebnis geben.

18.18 Uhr: Die 411 Urnenstimmen sind ausgezählt. Stimmen unsere Zahlen, dann liegt der Führende nur eine Stimme vorn.

18.14 Uhr: 1131 Bürger haben sich an der Wahl beteiligt, davon 411 an der Urne und 720 per Briefwahl. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 54,6 Prozent. Dies ist weniger als bei der Wahl vor 14 Tagen, wo sie 59,1 Prozent betrug.

18.10 Uhr: Die Wahlhelfer, die den Präsenzwahlbezirk auszählen, ordnen die eingegangenen Stimmzettel vor. Der erste Augenschein deutet auf einen engen Wahlausgang hin.

Der Briefwahlausschuss wartet darauf, dass er mit der Auszählung der Stimmen beginnen kann. | Bild: Peter Koch

18 Uhr: Die Wahllokale haben geschlossen. Jetzt kann die Auszählung beginnen. Etwa 410 Bürger haben an der Urne in der Rotmooshalle abgestimmt, etwa 720 Briefwahlzettel sind bisher eingegangen, wobei hier noch Briefwahlzettel hinzukommen können, die bis 18 Uhr in den Briefkasten des Rathaus eingeworfen wurden. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 54,6 Prozent. Vor 14 Tagen betrug die Wahlbeteiligung 59,1 Prozent.

17.50 Uhr: Rund über 400 Bürger wählten seit 8 Uhr morgens an der Urne, hinzu kommt noch die Briefwahl, über die bisher üner 700 Bürger gewählt haben. Das entspricht bisher einer Wahlbeteiligung von etwa 55 Prozent. Noch 10 Minuten sind die Wahllokale geöffnet.

Die Ausgangslage

Heute Abend wird endlich feststehen, wer in Herrischried neuer Bürgermeister wird. Vor zwei Wochen am 19. Juli konnte noch keiner der damals drei Bewerber eine absolute Mehrheit erzielen. 59,1 Prozent der 2070 Wahlberechtigten gingen damals zur Wahl. Christian Dröse erhielt 543 Stimmen (44,6 Prozent), Manfred Krüger 431 Stimmen (35,4 Prozent), Annekatrin Mickel 241 Stimmen (19,8 Prozent), vier Stimmen entfielen auf weitere Personen, die nicht kandidiert hatten.

Am Tag nach der Wahl erklärte die Drittplatzierte Annekatrin Mickel, dass sie ihre Bewerbung zurückziehe. Es kommt damit also zum Stechen zwischen den beiden Erstplatzierten Christian Dröse (41 Jahre) und Manfred Krüger (61 Jahre). Beide sind amtierende Gemeinderäte, Dröse der CDU, Krüger der Freien Wähler, und Stellvertreter von Bürgermeister Christof Berger, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl antritt.