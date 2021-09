von Charlotte Fröse

In der beschaulichen Umgebung am Gugelturm trafen sich am späteren Samstagnachmittag in freier Natur rund 50 interessierte Bürger aus der Region zum politischen Hotzenwald-Hock mit dem baden-württembergischen Innenminster Thomas Strobl (CDU). Eingeladen dazu hatte der CDU-Bundestagskandidat und Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner auf Initiative von Christian Dröse, Herrischrieder Bürgermeister und Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Herrischried.

Zur Person Thomas Strobl (CDU), Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg sowie CDU-Landesvorsitzender. Thomas Strobel (1960) ist zuständig für Digitalisierung, Kommunen, die Polizei und die Sicherheit der Bürger. Er ist der Schwiegersohn von Wolfgang Schäuble.

Er war froh, als er endlich am Gugelturm angekommen war, bekannte Thomas Strobl. Die Fahrt habe ihm einigen Stress gemacht, gestand er weiter. Denn wegen der ständigen Funklöcher auf dem Hotzenwald konnte er wichtige Telefonate nicht führen. Und außerdem habe er wohl mehrfach an Baustellenampeln warten müssen. Einheimische wissen: Hier wird Breitband vergraben. So konnte der Politiker aus Stuttgart gleich zwei Themen hautnah erleben, welche die Bevölkerung in der ländlichen Region nahezu täglich beschäftigen. Kommt hinzu: Innenminister Strobl ist im Kabinett auch für Digitalisierung zuständig ist. Die Breitbandversorgung im ländlichen Raum war dann auch ein Schwerpunktthema, über das Strobel referierte. Er betonte, dass es unabdingbar sei, die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts überall hin zu bringen. „Wir werden dem letzten Schwarzwaldhof schnelles Internet bringen“, versprach er. „Ohne schnelles Internet geht es nicht mehr“, sagte er im Hinblick unter anderem auf Tourismus- und Wirtschaftsförderung im ländlichen Raum. Strobl berichtete, dass Felix Schreiner gerade auch im Bereich des Breitbandausbaus im Landkreis Waldshut in Stuttgart immer wieder vorstellig geworden sei. 2600 Breitbandprojekte habe Baden-Württemberg gefördert, sagte Strobl und dabei bisher 1,16 Milliarden Euro an Landesmitteln ausgegeben. Der Bund steuerte noch einmal 1,5 Milliarden Euro dazu bei.

Zur bevorstehenden Bundestagswahl sagte Strobl, dass es „ganz sicher eine enge Sache“ werde, es aber noch „ein offenes Rennen“ sei.

Bei der Fragerunde interessierte die anwesenden Gäste unter anderem die Umsetzung des Klimaschutzes. Strobl sagte, dass Baden-Württemberg ein Land mit vielen Tüftlern sei und Klimaschutz auch über Technologie zu schaffen sein könne. Zu Fragen zum Spannungsfeld von Bauprojekten und Naturschutz warb Strobel für Verständnis. Wo und wie gebaut werden kann, hänge eben auch vom Natur- und Landschaftsschutz ab, betonte er.