von Peter Koch

Die Narzissenwiese in Hogschür prescht vor. Sie strahlt in verschwenderischer Pracht, während die anderen Matten noch das Grau des Winters abschütteln. Auch wenn ab dem heutigen Dienstag von den Meteorologen wieder eine deutliche Abkühlung angekündigt ist: In den nächsten Tagen soll es wieder deutlich wärmer werden.