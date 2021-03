von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

58 aktive Musiker verstärken die Trachtenkapelle aus Herrischried, die jedes Jahr die kirchlichen und weltlichen Feste in dem kleinen Ort auf dem Hotzenwald musikalisch bereichern.

Diese Einnahmen fehlen

Veranstaltungen wie das Osterkonzert oder das beliebte Brägelfest konnten im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Dabei ist die Trachtenkapelle Herrischried mit dem Kauf von zwei Bässen ordentlich in Vorkasse gegangen. Denn ohne die Bässe hätte es kein Bassregister gegeben. Die alten Bässe waren 40 Jahre alt und nicht mehr spielfähig.

Dafür wird das Geld verwendet

Weitere Instrumente fehlen. Denn ohne die nötigen Anschaffungen sieht der Verein seine Existenz gefährdet. Um die Jugendausbildung weiter vorantreiben zu können, muss außerdem eine Kinderposaune angeschafft werden. „Diese Ausgaben vorab, haben unsere Vereinskasse enorm belastet“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Helga Stoll.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

