von Andreas Böhm

Die Verbindung zur französischen Partnergemeinde Le Castellet hat auch im Jahr 2023 für die Gemeinde Herrischried einen hohen Stellenwert. Im Mai 2018 wurde das 40-jährige Jubiläum der Verschwisterung gebührend gefeiert. Alle fünf Jahre wird das Freundschaftsversprechen der beiden Gemeinden neu unterzeichnet.

Anmeldung bis 31. Januar

In diesem Jahr fährt deshalb eine Delegation aus Herrischried vom 26. bis 29. Mai nach Le Castellet, um dort die langjährige Freundschaft erneut zu besiegeln. Bürgermeister Christian Dröse bat in der letzten Sitzung des Gemeinderates um Anmeldung zur Teilnahme am Verschwisterungsjubiläum in Frankreich bis zum 31. Januar.

Französische Kinder aus der Partnergemeinde sind bereits vom 17. bis 24. Februar zu Gast in Herrischried. Für die Kinder wurde ein tolles Programm vorbereitet. Wenn genügend Schnee liegt, ist natürlich Skifahren angesagt. Alternativ können sich die Kinder in der Eishalle vergnügen. Am Fasnachtsmontag dürfen sich die Gäste in die Hotzenwälder Narretei stürzen. Sie sind an der Kinderfasnacht und beim Umzug mit dabei. Des Weiteren ist ein Besuch im Badeparadieses Schwarzwald in Titisee geplant.