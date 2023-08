Zu einem Sommerfest mit Tag der offenen Tür hatte das Zen Buddhistische Zentrum Schwarzwald am Samstag in den Johanneshof in Großherrischwand eingeladen. Auf dem Programm standen neben Führungen durch das Anwesen auch Workshops in Kalligraphie, Ikebana, Shakuhachi sowie ein Puppentheater.

Zen-Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Übungspraxis, erklärte der Geschäftsführer des Studienzentrums Ulrich Halstenbach, „Religion findet auf einem anderen Territorium statt“. Auch viele Christen, darunter auch katholische Priester, praktizierten Zen, fuhr er fort. Die Meditation stehe im Mittelpunkt, es gehe nicht darum, sich selbst zu verbessern, sondern um den Glauben, dass der Mensch mehr im Einklang in der Natur leben könne. Aber Gier, Egoismus und Machtstreben hinderten die Menschen daran, dies zu tun. In der vergangenen Woche fand ein Symposium „Die Zukunft der Dharma-Lehre“ mit Vorträgen, Diskussionen, Meditationen und einigem mehr statt. In diesem Rahmen wurde am Samstag Nachmittag zu einem Sommerfest mit Tag der offenen Tür eingeladen. Die Besucher hatten die Gelegenheit, den Campus des Johanneshofes mit Meditationshalle, Seminar- und Lehrräumen, Unterkünften für Hausbewohner und Gäste sowie einer in japanischem Stil gestalteten Gartenanlage zu besichtigen. Und es gab auf Wunsch ausführliche Informationen zum Zen-Buddhismus und dem Johanneshof und seinen Kursen und Angeboten.

Darüber hinaus bestand die Gelegenheit, in Workshops einiges selbst auszuprobieren. Die Kalligraphie, die Kunst des schönen Schreibens ist eine uralte Kunst. Mit Pinsel und schwarzer Tusche galt es, japanische Schriftzeichen zu Papier zu bringen. Shakuhachi sind japanische Bambusflöten. Anders als bei Blockflöten ist es aber gar nicht so einfach, den Skakuhachi überhaupt Töne zu entlocken. Unter fachkundiger Anleitung gelang den Teilnehmern aber auch dies, bevor es daran ging, verschiedene Töne zu üben. Ikebana ist die japanische Kunst des Blumenarrangierens, bei der auch die Darstellung der kosmischen Ordnung eine Rolle spielt. Die Teilnehmer an dem Workshop waren mit Eifer dabei, ihre eigenen Blumenarrangements zu gestalten. Im Garten des Johanneshofes hatte eine rollenden Piratenkogge angelegt, mit seinem Puppentheater unterhielt Christoph Buchfink. Am Abend standen ein Vortrag mit dem Titel „Mein erster Tag im Zendo (Meditationshalle)“ und eine Einführung in die Meditation auf dem Programm, bevor der Tag am Lagerfeuer ausklang.

Auf dem Johanneshof leben ständig zwischen zwölf und 15 Personen, hinzu kommen Gäste, die unterschiedlich lange Zeit in dem buddhistischen Seminarzentrum verbringen. Es werden auch Onlinekurse angeboten.