von Charlotte Fröse

Momentan zieht die Gemeinde Herrischried aus der Waldbewirtschaftung eine positive Bilanz. Dies wird bei einem Blick in die Zukunft jedoch vermutlich nicht so bleiben. Dies ging zumindest aus dem in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellten Forstwirtschaftsplan für den Gemeindewald und aus dem Forstamtlichen Gutachten, das alle zehn Jahre auf dem Plan steht, hervor.

Der Kommunalwald Die Waldfläche des Herrischrieder Gemeindewalds (Kommunalwald) beträgt insgesamt 240 Hektar. Der jährlich geplante Soll-Einschlag liegt bei 1615 Erntefestmetern. Im Jahr 2020 wurden 2600 Festmeter eingeschlagen. Anträge für eine Waldprämie können von kommunalen und privaten Waldbesitzern bis 30. Oktober über ein Formular im Internet gestellt werden. Revierförsterin ist Franziska Gottstein.

Revierförsterin Franziska Gottstein zog für das Jahr 2020 eine positive Bilanz. Statt der veranschlagten Einschlagsmenge von jährlich 1615 Erntefestmeter betrug der Einschlag im vergangenen Jahr 2600 Festmeter. Zwar schließt die Rechnung mit einem Minus von rund 15.385 Euro ab, jedoch sind darin noch nicht die beantragten Aufarbeitungshilfen, die sie mit rund 15.900 Euro angab, und die sogenannte Waldprämie enthalten.

Auf der Einnahmeseite wurden 33.750 Euro aus Verkaufserlösen verbucht. Dem stehen Ausgaben von 27.000 Euro für Erntekosten sowie 8500 Euro für Pflege und 4000 Euro für die Waldwegeunterhaltung gegenüber. Verwaltungskosten schlagen mit 14.793 Euro und Betriebssteuern mit 4842 Euro zu Buche. Gottstein berichtete aber auch, dass für notwendige Arbeiten Kosten auf die Gemeinde zukommen werden. Sie informierte, dass der Holzpreis wieder gestiegen sei und die Nachfrage nach Frischholz wieder anlaufe. Als eine Daueraufgabe wurde die Instandsetzung der Fahr- und Maschinenwege angesehen. Dies war auch den Gemeinderäten wichtig.

Markus Rothmund, Forstbezirksleiter beim Forstamt West, berichtete, wie die Planung für die nächsten Jahre aussehen soll. „Wir werden zukünftig weniger Holz einschlagen“, fasste er zusammen. Vor allem wegen des Käferbefalls sei in der vergangenen Zeit sehr viel Holz geschlagen worden. Obwohl der Blick in die Zukunft schwierig sei, werde sich die Gemeinde als Waldbesitzerin von der schwarzen Null verabschieden müssen, auch wenn momentan die Lage eher positiv zu sehen sei und allgemein ein ausgeglichener Haushalt angestrebt werde, betonten die Forstleute.

Vor allem die Aufforstungen und die damit verbundenen Aktionen werden Geld kosten. Die Fichte als sogenannter „Brotbaum“ werde wegen der Klimaveränderung in Zukunft nicht mehr die Rolle wie bisher spielen, da sie nicht klimastabil genug sei, betonte Rothmund. Zwar werde die Fichte nicht aus dem Wald verschwinden, aber ihr Anteil werde deutlich sinken. Der Anteil von nichteinheimischen klimastabilen Baumarten wie der Douglasie werde sich in Abhängigkeit vom Standort vergrößern, erläuterte Rothmund. Der Wald werde sich an das wärmere Klima anpassen, aber dies sei nicht von heute auf morgen möglich. Angestrebt werden derzeit eine Baumartenverteilung im Verhältnis von 60 Prozent Nadelholz, zu 40 Prozent Laubholz. Den Forstwirtschaftsplan für den Gemeindewald für das Jahr 2021 hat der Herrischrieder Gemeinderat einstimmig angenommen.