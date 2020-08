von sk

Die Herrischrieder Eishalle soll schon Mitte September – also in rund zwei Wochen – für Trainingslager von Eishockey-Mannschaften wieder öffnen. Für das Publikum öffnet die Halle ab November. Dies teilt Bürgermeister Christof Berger mit. „Die Ausarbeitung des Hygienekonzepts für die Benutzung der Eishalle erforderte einen Zeitbedarf von rund sieben Wochen seit dem ersten gemeinsamen Treffen Anfang Juli mit dem EHC und dem Eislaufverein“, so Berger.

Sowohl die Gemeinde als auch die beiden nutzenden Vereine mussten in der Zwischenzeit ein Hygienekonzept für ihren Bereich aufstellen, das den Anforderungen nach der Corona-Verordnung des Landes vollumfänglich entspricht. Diese Konzepte wurden mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und es wurde bestätigt, dass die Rahmenbedingungen im Sinne der Corona-Verordnung eingehalten sind. Über das vergangene Wochenende wurde der Gemeinderat über dieses Ergebnis informiert.

Ob und in welcher Höhe eine wieder eröffnete Eishalle ein weiteres Defizit für den schon etwas angespannten Haushalt der Gemeinde erbringt, waren die von den Gemeinderäten am häufigsten gestellte Frage, die jedoch nicht abschließend beantwortet werden konnte. Trotz dieser Unsicherheit hat sich der Gemeinderat laut Berger dazu entschlossen, die Eishalle für die Trainingslager der Schweizer Mannschaften bereits Mitte September und im Anschluss ab November für den allgemeinen Publikumslauf zu öffnen.

Zusätzlich besteht auch in dieser Zeit die Trainingsmöglichkeit für die beiden örtlichen Vereine EHC und Eislaufverein. Damit kommt der Gemeinderat auch den Wünschen aus der Bevölkerung und von den Vereinen nach einer Nutzungsmöglichkeit nach und bewertet dieses Bedürfnis stärker als das Risiko eines steigenden Betriebsverlustes, teilt Berger weiter mit.

Hallenbad bleibt geschlossen

„Leider kann das Hallenbad für den Besucherverkehr weiterhin nicht geöffnet werden. Die für diesen nur eingeschränkt möglichen Hallenbadbetrieb zusätzlichen notwendigen Personalkosten stehen im krassen Missverhältnis zu den erwarteten Einnahmen“, so Berger. Zusätzlich wäre auch eine Öffnung während der Trainingslager bereits wegen der Doppelnutzung des Sanitärbereichs unzulässig. Der Gemeinderat und die Verwaltung werden die weitere Entwicklung weiter intensiv beobachten und dann neu entscheiden, wenn sich die Rahmenbedingungen gelockert haben.

Bürgermeister Christof Berger kommentiert die Entwicklung in seiner Pressemitteilung so: „Auch wenn es dem Einzelnen nicht leicht gefallen ist, hat der Gemeinderat hat mit großer Verantwortung entschieden, die Eishalle für den Vereins- und Publikumsbetrieb wieder zu öffnen. Ich freue mich für die Spieler und Eisläufer, insbesondere für die vielen Jugendlichen, die nun bald wieder ein schönes Freizeitangebot genießen können. Schade ist aber, dass wir unser Hallenbad bis auf Weiteres für unsere begeisterten Schwimmer nicht öffnen können.“