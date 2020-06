Für die SÜDKURIER-Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl Herrischried können sich per E-Mail weiter Gäste anmelden. Die drei Bürgermeisterkandidaten Manfred Krüger, Christian Dröse und Annekatrin Mickel stellen sich am Dienstag, 7. Juli, 19 Uhr in der Rotmooshalle Herrischried den Fragen der Lokalredakteure Andreas Gerber und Markus Vonberg.

Wie bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde Herrischried am morgigen Donnerstag um 17 und 20 Uhr gelten besondere Schutzmaßnahmen gegen Corona. Unter anderem ist der Zutritt auf 100 Personen beschränkt, Fragen an die Kandidaten über Saalmikrofone sind nicht möglich, können aber schon jetzt per E-Mail gestellt werden.

Anmeldungen für die Podiumsdiskussion sind möglich für bis zu zwei Personen pro E-Mail unter dem Betreff „Anmeldung Podiumsdiskussion“. Die Anmeldung muss den Namen, die Adresse und die Telefonnummer der Angemeldeten enthalten. Das Betreten der Halle ist am 7. Juli nur mit bestätigter Anmeldung möglich. Fragen an die Bewerber können unter dem Betreff „Fragen Podiumsdiskussion“ an dieselbe E-Mail-Adresse gestellt werden, wobei ebenfalls Name, Adresse und Telefonnummer anzugeben sind, sowie an wen die Frage gerichtet ist. E-Mails unter dem jeweiligen Betreff an: http://(http://saeckingenhttp://.redaktion@suedkurier.de)