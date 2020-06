Anmeldung und Fragen

Anmeldungen für die SÜDKURIER-Podiumsdiskussion am 7. Juli sind ab sofort möglich per E-Mail und dem Betreff „Anmeldung Podiumsdiskussion„. Es können bis zu zwei Personen angemeldet werden. Die Anmeldung muss den vollen Namen, die Postadresse und eine Telefonnummer der angemeldeten Personen enthalten. Das Betreten der Halle ist nur mit bestätigter Anmeldung möglich. Die Bestätigung erfolgt am 1. Juli. Fragen an die Bürgermeisterbewerber können ab sofort unter dem Betreff „Fragen Podiumsdiskussion„ an die selbe E-Mail-Adresse gestellt werden. Jeder Fragesteller muss seinen vollen Namen, seine Postadresse und Telefonnummer angeben sowie an welchen oder welche Bewerber die Frage gerichtet ist. Anmeldungen und Fragen unter dem jeweiligen Betreff an: http://saeckingen.redaktion@suedkurier.de